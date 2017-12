Les millores de les persones amb discapacitat agafen forma

El Consell General va aprovar ahir el projecte de llei de mesures urgents per a l’aplicació del Conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat, fet a Nova York el 13 de desembre del 2006. Dit projecte obliga al Govern a modificar 12 lleis i redactar set noves legislacions, reglaments o protocols en un període d’un a dos anys. Aquests canvis permetran, segons va informar el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, «reforçar» la inclusió social i laboral.

Algunes de les modificacions o noves línies que es faran són: allargar les baixes per maternitat i paternitat en dues o una setmana en cas de discapacitat, millorar l’accessibilitat en els habitatges (fent per exemple que el llogater no pugui cobrar els costos d’adaptació o habilitació a l’inquilí ni durant la seva estància ni un cop marxi de l’immoble, ja sigui de forma directa o apujant el lloguer), reforçar la inclusió escolar i eliminar el contracte de baix rendiment.

De fet, en relació a aquesta darrera iniciativa, Espot va detallar que abans d’eliminar el contracte de baix rendiment hi havia 78 persones contractades sota aquesta tipologia, mentre que ara «només n’hi ha 22». Tot i que un cop s’aprovi la llei que regula dita mesura quedarà totalment prohibit que qualsevol empresa contracti a personal sota les condicions de baix rendiment, amb les modificacions de salari que això implica.

Abstenció del PS

L’únic grup que no va estar a favor del projecte de llei votat ahir va ser el Partit Socialdemòcrata, que es va abstenir. Segons va especificar el conseller del partit, Pere López, un dels motius de la seva posició és que, al seu parer, en cap de les modificacions proposades es garanteix una formació superior a les persones amb discapacitat, i és que un cop «acabats els estudis obligatoris, es tanca la porta i no es fan més vies d’acompanyament o es facilita l’accés a estudis posteriors».

Tant Espot com el ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, van estar en desacord amb aquesta afirmació i van destacar que des que Demòcrates per Andorra està al capdavant de l’Executiu s’han fet programes de gran ajuda, com la iniciativa Fent Camí. H