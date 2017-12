La nova llista d’intercanvi fiscal genera malestar al sector bancari

El Consell General va aprovar ahir per unanimitat modificar la llei d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal per, entre d’altes línies, introduir la llista dels 73 països amb els quals Andorra intercanviarà informació a partir del 2018 i del 2019. Segons han informat fonts properes al sector bancari, aquesta llista ha generat cert malestar entre les entitats financeres, ja que asseguren que a principis d’octubre es va presentar als bancs una llista amb 41 països prometent que l’intercanvi es quedaria aquí i que no s’ampliaria a més jurisdiccions.

Les fonts remarquen que la modificació constant de la llista no aporta seguretat als seus clients i que dona una imatge d’inestabilitat, perquè s’expliquen primer uns criteris o uns països on s’actuarà i al cap d’uns mesos s’ha de tornar a informar de nou als usuaris dient-los que l’escenari ha canviat.

Per tot, les fonts asseguren que el Govern «va més ràpid que els bancs» i que malgrat que cal fer millores «no hem de voler ser els primers de la classe» sense tenir-ho tot lligat. A més, afirmen que hi ha països «on és més important tenir intercanvis d’informació que no pas altres» i que això no es té en consideració.

Els consellers aproven les modificacions de la llei d’intercanvi automàtic per unanimitat

De fet, el conseller general de Socialdemocràcia i Progrés, Víctor Naudi, va aprofitar el debat de votació d’ahir per fer palesa precisament la «incertesa» que es crea en el sector financer amb «tanta improvisació» a l’hora d’elaborar lleis de caire rellevant. El canvi en la llista no és l’única variació inesperada que va esmentar Naudi, doncs el conseller també va lamentar que «un mes després de dir que no s’augmentaria el nombre de països, s’anunciés que es podrà suspendre l’intercanvi d’informació amb qualsevol jurisdicció» quan no es compleixin els requisits que marca la llei.

Altres canvis

Una altra de les modificacions que inclou l’aprovació és la inclusió del Wider Approach en substitució del Narrow Approach, vigent fins a l’actualitat. Segons va puntualitzar el ministre de Finances, Jordi Cinca, fins ara les entitats financeres «que tenien informació de titulars de comptes només havien de complir amb les obligacions de documentació relatives als titulars d’aquests comptes que fossin residents fiscals en els països en els quals existeix l’obligació d’intercanviar. En canvi, amb la modificació, també hauran d’identificar els comptes de residents fiscals a països amb els quals, per ara, no s’intercanvia informació». D’aquesta forma, «la futura incorporació de nous estats amb els quals Andorra intercanvia informació de manera automàtica no requerirà noves obligacions de documentació per part de les entitats financeres, que ja hauran cobert tots els comptes de titularitat de no residents».

En relació, la consellera independent, Sílvia Bonet, va celebrar que s’hagi modificat la llei i que a partir d’ara tots els comptes de residents fiscals en altres estats hagin de ser comunicats «en les mateixes condicions». Els consellers de Liberals d’Andorra i el Partit Socialdemòcrata també van donar el seu vot favorable als canvis, així com Demòcrates per Andorra, que va assegurar que la nova normativa permetrà reforçar la imatge i la posició del Principat de cara a l’exterior.

A l’espera de la llista de paradisos fiscals

Abans de finalitzar l’any s’ha de fer pública la llista definitiva de paradisos fiscals de la Comissió Europea. De fet, es preveu que els ministres d’economia i finances de la Unió Europea (UE) ja puguin tenir tancat el document el proper dimarts. La introducció o no d’Andorra en aquest llistat serà una decisió clau per al futur financer i la imatge internacional del país, i és que el Govern ha posat molts esforços perquè el Principat deixi de ser considerat un paradís fiscal.

Des del 2015, any en què es va fer pública la darrera llista europea, l’Executiu ha aprovat tot un seguit de modificacions legislatives i fiscals per deixar d’estar en el punt de mira, com la tipificació del delicte fiscal o la regulació de l’intercanvi d’informació amb els països de l’exterior amb els famosos convenis per evitar la doble imposició (CDI). Tot i això, a principis d’aquest any encara hi havia cinc països que consideraven Andorra com un paradís fiscal: Lituània, Croàcia, Polònia, Portugal i Grècia. És possible, però, que aquesta llista es vegi reduïda, ja que, per exemple, el mes d’abril passat va entrar en vigor el CDI signat amb Portugal, fet que segurament propiciarà que el país deixí de veure Andorra com un territori no col·laborador en matèria fiscal.