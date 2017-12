La festa de les estrelles Michelin

Vuit xefs en els fogons que entre tots ells sumaven deu estrelles Michelin. Els reconeguts cuiners Albert Adrià, Albert Raurich, Joan Bosch, Marc Gascons, Fran López, Toni Sala, Nandu Jubany i Hideki Matsuhisa van oferir ahir un soper de luxe i molt especial en el l’Sport Hotel Hermitage per cloure la celebració del desè aniversari de l’establiment.



Ara fa un any, Jubany i Matshuhisa, cada un amb un restaruant a Sport Hotel Hermitage, van oferir un màgic sopar junt amb Joan Roca per donar el tret de sortida en un any que preparava moltes sorpreses per commemorar deu anys de l’hotel de Soldeu. Una gala que semblava insuperable, però ahir Jubany es va tornar a desmarcar quan va organitzar el sopar inolvidable. «Se’m va ocórrer fer els deu anys amb deu estrelles», va explicar Jubany. Llavors, és quan va decidir trucar els seus amics perquè li donessis un cop de mà. «Ens va trucar fa quinze dies», va dir somrient Gascón. I si alguna cosa es respirava ahir era el bon ambient que hi havia entre les setze mans que van dirigir un sopar de luxe per a unes noranta persones. «Ens hem apuntat perquè les gresques sempre ens encanten», va ressaltar Gascón.

Unes noranta persones van gaudir de la gala, un viatge per diferents gastronomies

Cada un dels tasts era un viatge cap a un lloc diferent i fins i tot a èpoques antigues com és el cas de la Tonyina de «Poseidó» amb garum ancestral del restaurant Dos Pebrots que dirigeix Raurich. La seva és una aposta per a la cuina mediterrània ancestral. Per això, recupera receptes de l’antiguitat i que s’han perdut per oferir-les en els temps actuals. «Tenim receptes del segle I», va explicar Raurich, que va relatar que els grecs antics es menjaven la tonyina crua, que era el peix preferit del deu Posidó, que pescava amb el seu trident.

Un viatge també cap a les entranyes del Japó amb l’Umaki de salmó soasado de Matshuhisa, amb una elaboració espectacular que consistia a flamejar el peix, cosa que va cridar l’atenció dels assistents.

Una mousse de becada amb codonyat que es desfeia a la boca, l’explosió de sabors d’un niguiri de calamar amb ous de Mujol, un màgic entrepà tòfona o una cruixent patata amb tàrtar son alguns dels plats que es van servir durant l’aperitiu de benvinguda, que anava acompanyat de dues guitarres i una veu que cantaven flamenc.

A banda, de la velada màgica que van passar els assistents, també, segurament, va ser una cita inoblidable pels xefs. «D’aquí a deu anys direm, te’n recordes d’aquell sopar que vam fer», va bromejar Jubany.

Però més enllà d’això, també va matissar que s’emporten l’experiència de compartir l’un amb l’altre. «Ferran Adrià ens va fer la manera de canviar que era compartir, dialogar, compartir saviesa, plats, tècniques», va assegurar Jubany. I, precisament, creu que el secret que la gastronomia catalana estigui tan ben valorada és la cultura dels seus xefs: «La gent dona i comparteix».