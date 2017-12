Ciutat de Valls tindrà una cinta transportadora l’any que ve

El carrer Ciutat de Valls tindrà una cinta transportadora a finals de l’any vinent amb l’objectiu de modernitzar el barri i millorar la mobilitat dels veïns d’aquesta àrea, amb gran desnivell i densitat d’habitants. El Comú d’Andorra la Vella ha previst una inversió de mig milió d’euros en aquesta obra, dins dels 14 milions pressupostats per a inversions que va anunciar ahir la cònsol major de la parròquia, Conxita Marsol.



«És un carrer que fa molta pujada, on viuen persones grans i que té centres escolars amb molts alumnes, i pensem que aquesta és una bona solució», va assegurar Marsol. Segons va explicar la cònsol, el comú ha visitat ciutats «amb un clima similar o pitjor que el nostre» i no hi ha cap problema per al funcionament amb fred o neu. S’instal·larà en un lateral de la calçada i restarà espai d’aparcament per als particulars.



El pressupost per a millores d’obres públiques de 2018 gairebé duplicarà el de 2017: es passarà de vuit milions d’euros a 14. En conseqüència, Marsol va demanar «paciència a la ciutadania perquè serà un any de moltes obres» amb l’objectiu de «construir la capital del futur».

Projecte emblema

La remodelació de l’Avinguda Meritxell és l’obra més destacada amb cinc milions d’euros de pressupost. Les voravies seran «de granit beix molt elegant», segons Marsol, mentre que a la part baixa la calçada també serà d’aquest material, i a l’alta tindrà un nou enquitranat.

Els treballs es faran entre l’abril i el juliol coincidint amb la temporada baixa. «Repartirem l’obra en diferents lots perquè hi treballin diferents empreses alhora i pugui estar enllestida ràpidament. Creiem que és just per a tots els comerciants que es faci alhora», va considerar la cònsol qui va explicar que en cas d’haver d’acabar alguns trams d’obra o detalls més endavant, s’esperaria a la tardor o el 2019.



Respecte de les mesures de seguretat antiterroristes a l’espai, s’ha resolt utilitzar unes pilones hidràuliques. Per a passar aquesta temporada de Nadal «s’instal·laran grans jardineres amb arbres en punts estratègics de l’avinguda per evitar l’entrada de vehicles», va avançar Marsol. La remodelació de Meritxell inclou també zones verdes de descans als carrers transversals que probablement s’enllestiran el 2019 i que «també serviran de fre per a qualsevol cotxe que volgués entrar a l’espai», va concretar la cònsol.

Aparcaments intel·ligents

Aquest és un projecte prioritari per al comú. Marsol vol que andorrans i visitants sàpiguen a on hi ha places lliures i com arribar-hi només entrar a la parròquia. «S’instal·laran unes senyals als ingressos d’Andorra la Vella, amb tots els garatges, siguin privats o del comú», va dir.

Avinguda Enclar

La mandatària va explicar que ahir va mantenir una reunió amb la propietat dels terrenys i que durant el primer trimestre del 2018 es licitaran les obres per començar «una pacificació del trànsit que arribarà fins al nou museu de Santa Coloma». S’ampliaran voreres i es reduirà un carril de circulació. El pressupost previst és de 500.000 euros.



El comú va anunciar diverses inversions més, d’entre les que destaquen la creació d’un parc fluvial, la conversió de l’avinguda Príncep Benlloch en un espai residencial i amb menys trànsit o la pacificació de la zona de la Plana a Santa Coloma.

Balanç de legislatura

Conxita Marsol va aprofitar la presentació de les properes inversions d’obres públiques per fer balanç del què s’ha fet en dos anys de govern. «El 70% del que portàvem al programa electoral ja està fet», va assegurar la cònsol. «Hem complert amb les previsions però també hem hagut de fer front a despeses imprevistes molt importants que no esperàvem», va denunciar. Entre els últims, Marsol va recordar els tres milions extres que van haver d’invertir en Els Serradells «perquè queia a trossos», moltes separatives o «el cadastre urbà que no sabíem que no estava ni començat».

Dels projectes previstos i acomplerts, Marsol va valorar molt positivament el trasllat de la Casa Pairal «perquè els avis mereixin un lloc millor amb llum natural», la pacificació de zona de la Rotonda i el Poblet de Nadal.