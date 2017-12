Els 4 nous casos de VIH són d’homes adults a la trentena

El 2016 es van notificar a Andorra quatre casos de VIH, dos casos nous i dos casos diagnosticats en anys previs però no comunicats. D’aquests, el 100% van ser homes, amb una mitjana d’edat de 35,5 anys i homosexuals. Es correspon amb la tendència de les xifres totals d’afectats, 69, dels qui un 85,5% són homes i un 14,5% dones.



El president de l’associació LGBTQI Som Com Som, Carles Perea, va mostrar ahir la seva «preocupació» davant les dades. Segons Perea tot i que «sí que es fan campanyes de prevenció sobre malalties de transmissió sexual, aquestes són massa genèriques» i, segons l’associació, no acaben d’arribar a les persones que estan en més risc.



Un d’aquests col·lectius és el d’homes adults a la trentena que «s’involucren en noves pràctiques sexuals que arriben d’Europa com el chemsex, la pràctica sexual sota els efectes de drogues de laboratori i en grup». Aquesta és per a Som com Som una de les «noves circumstàncies de la societat que no s’han acabat d’abordar des de les polítiques de prevenció».



En qualsevol cas, l’associació va aplaudir les iniciatives que se celebraran a Andorra avui per lluitar contra la transmissió de la malaltia però també contra l’estigma social al què han de fer front els portadors, en motiu del Dia Mundial de la Lluita contra la Sida.



Avui les proves diagnòstiques del VIH són gratuïtes als Centres d’Atenció Primària i es distribuiran gratuïtament preservatius a les farmàcies i als Centres d’Atenció Primària i Punts Jove de totes les parròquies, alhora que s’entregarà informació sobre la malaltia.



Segons les dades del Ministeri de Salut, en els darrers anys s’ha observat com el principal factor de risc tant per homes com per dones i tant per homosexuals com per heterosexuals són les conductes sexuals de risc, és a dir, les relacions sexuals sense protecció, que van provocar un 63,9% de les infeccions de les 69 persones afectades de qui es té coneixement a Andorra. En un 10,8% de les situacions, la infecció va ser a causa de l’ús de drogues per via parenteral.



Aquestes dades es basen en un sistema de declaració individual, confidencial i no nominal en què participen els professionals mèdics del país, els laboratoris d’anàlisis clíniques i les farmàcies.

Des del Ministeri de Salut van informar que 49 dels casos del país es troben actualment sota tractament antiviral i que la majoria del total (54) no han desenvolupat la malaltia, només en són portadors.



La franja d’edat amb més afectats per als homes és la dels 30 als 39 anys, mentre que per a les dones és la dels 20 als 29 anys. H