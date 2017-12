La minicentral hidroelèctrica ja ha produït el consum de 350 llars

La societat Persa, formada per Mútua Elèctrica i Nord Andorra, a inaugurar ahir la primera minicentral hidroelèctrica del país, ubicada al pont del Castellar (Arcalís). La instal·lació, en marxa des del febrer, pot produir fins a dos milions de kw/h anuals, l’equivalent al que consumeix anualment Arcalís, convertint-se d’aquesta manera en la primera estació d’esquí d’Europa que es pot abastir únicament d’energia renovable. Fins a la data, la minicentral ja ha produït 1,7 milions de kw/h, l’equivalent al consum anual de 350 llars. A l’acte hi ha assistit la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó; el ministre de Salut, Carles Álvarez, i el cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortés.



La infraestructura és «la primera pedra» de l’aposta del país per augmentar la producció elèctrica interna i per potenciar les energies renovables, tal va destacar Calvó. De la seva banda, el director de Nord Andorrà, David Forné, va apuntar que la infraestructura és el primer pas per aconseguir que en un futur «Andorra arribi a ser sostenible energèticament i no dependre de l’exterior».