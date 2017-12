Un espectacle d’encesa de llums enceta ‘El Món Màgic’

La Seu d’Urgell inicia avui la programació nadalenca El Món Màgic de les Muntanyes amb la cercavila inaugural amb una animació a càrrec dels Diables de l’Alt Urgell acompanyats dels minairons. L’activitat arrencarà a les set de la tarda des de les portes de la Biblioteca Sant Agustí i continuarà per tot el carrer Major.

A les 19.30 hores, a la plaça dels Oms, tindrà lloc la cerimònia d’encesa de llums de Nadal dels carrers i places de la capital alturgellenca amb la projecció d’un mapping a la façana de la catedral. L’espectacle inaugural finalitzarà amb un castell de focs. Amb l’encesa de llums de Nadal, la Seu d’Urgell inicia la celebració de 50 activitats adreçades a petits i grans que tindran lloc durant tot el mes de desembre i fins el 6 de gener de 2018.

La programació del Món Màgic de les Muntanyes continuarà demà amb l’ofrena del pessebre artesanal que realitzarà el Club Excursionista Pirenaic a la catedral de Santa Maria d’Urgell, a les 12 del migdia. Es comptarà amb la col·laboració musical de l’Orfeó Atlàntida que acompanyarà la missa amb els seus cants. En finalitzar l’ofici, el cor musical també oferirà un concert de nadales. Aquest acte servirà per commemorar el 50è aniversari de la portada del pessebre per part d’aquesta entitat excursionista a un temple romànic del Pirineu català.

De les 50 activitats previstes, n’hi ha 10 de culturals, 20 per al públic infantil i familiar, quatre comercials (mercats i fires de Nadal), dues d’esportives i 12 per a tots els púbics. La programació manté i alhora potencia activitats com la visita dels minairons a les escoles de la Seu i a les tardes als mercats de Nadal, així com també la celebració del Tió de la Freita (cagatió), els parcs de Nadal infantil i juvenil i la cursa atlètica de Sant Silvestre.

D’altra banda, la il·lustració d’El Món Màgic de les Muntanyes d’aquesta edició és obra de la urgellenca Mercè Garcia Molins de Cal Bundancieta.

Totes les activitats d’El Món Màgic de les Muntanyes es donaran a conèixer a través de les xarxes socials Facebook, Instagram i Twitter tant de l’Ajuntament de la Seu com de la mateixa campanya, que té l’etiqueta #monmagiclaseu.

Rutes dels Tions Màgics

Com a novetats més destacades hi ha les Rutes dels Tions Màgics: hi haurà nou tions grans, repartits tant pel centre històric com per l’Eixample de la Seu d’Urgell. Durant tot el mes de desembre els comerços de la ciutat repartiran unes butlletes que caldrà dipositar a l’urna que hi haurà a la plaça de Sant Roc amb les propostes de noms per als diversos tions.

El dolç màgic de les muntanyes i els sabors del Nadal són propostes gormandes i gastronòmiques que oferiran diferents establiments de la Seu per fer assaborir el Nadal. També destaca la reedició del conte infantil Tió de la Freita, que es presentarà amb un espectacle musical per a tota la família el dissabte 23 de desembre, a les sis de la tarda, a la sala la Immaculada.

Enguany s’incorpora el torneig de videojocs, dijous 4 de gener, a partir de les 11 del matí, a la sala Sant Domènec.