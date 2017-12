La primera fase del parc fluvial es farà l’any que ve

La primera fase del parc fluvial que ha de vorejar tot el riu, de punta a punta de Santa Coloma, serà una realitat l’any que ve. Així ho ha anunciat la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, que ha reconegut que la parròquia té un dèficit de parcs i que tirar endavant iniciatives com aquesta, contemplada al pla d’urbanisme, és molt necessari. Aquesta primera fase es fa a uns terrenys que ha cedit anticipadament un propietari, el mateix que ha permès que properament hi hagi un nou aparcament a tocar del carrer de la Plana, pensat sobretot per als pares que van a buscar els seus fills a l’Escola Andorrana de Santa Coloma. Contigu al nou aparcament, en una zona molt propera també al Viena, es desenvoluparà aquesta fase 1 del nou parc fluvial. S’ha previst una inversió de 300.000 euros, que ja està contemplada al pressupost del 2018.

Marsol ha concretat que ara es tirarà endavant un concurs nacional d’idees per a tot el parc fluvial. I a partir d’aquí, ja a la primavera, es començarà amb la fase 1. Paral·lelament, el comú negocia amb el Govern perquè també li cedeixi uns terrenys que té a tocar de la caserna dels bombers. Si fos així, aquesta segona fase també es desenvoluparia l’any vinent. La resta s’anirà executant els propers anys, a mesura que els propietaris vagin cedint els terrenys i requerirà d’una «inversió important». La cessió dels propietaris és obligatòria a partir del desenvolupament de plans parcials i unitats d’actuació, i es «compensa l’edificabilitat amb la resta de terrenys», ha recordat la cònsol.

El parc fluvial serà una zona de lleure, esbarjo i esports, ha explicat Marsol. A més, es connectarà per escales en diferents trams amb el passeig del Riu.