Les baixes a les dues plantilles marquen el partit a la Fonteta

Guanyar a la pista de l’actual campió de la Lliga Endesa seria tota una campanada, i més per un equip que aquesta temporada encara no sap el que és vèncer a domicili. El BC MoraBanc Andorra provarà d’aconseguir la fita demà a les 12.30 hores a la Fontenta davant el València Basket, en un enfrontament marcat per les baixes a les dues plantilles.



La infermeria està ben plena. Per part andorrana no entren a la convocatòria els lesionats Vladimir Jankovic i Beqa Burjanadze, a més de John Shurna, que s’està recuperant d’una neumonia. Moussa Diagne és dubte per un problema a l’abductor que no l’ha deixat exercitar-se els dos últims dies. Per part taronja Joan Sastre, Bojan Dubljevic, Antoine Diot, Alberto Abalde i Latavious Williams són baixa per lesió. Els dos tècnics només pensen en el que tenen i no en els que no hi són. «Som conscients de la dificultat que té anar a la pista del campió de lliga, de jugar contra un rival plagat de molts bons jugadors», assegura l’entrenador del MoraBanc, Joan Peñarroya, que té «ganes de fer un molt bon partit perquè si no és així no aconseguirem res positiu. Amb la solidesa que mostra l’equip com a local, li falta donar un pas endavant quan ho fa a domicili. «Guanyar fora és complicat, no només per a nosaltres sinó per a tothom. Hem tingut algun que mig guanyat i se’ns ha escapat», pel que per arribar a l’èxit «hem de ser sòlids més minuts del que hem fet en els partits que juguem fora».

Lluny del Principat «el que ens ha castigat més és quan no hem estat els 40 minuts sòlids en situacions defensives. Si tenim cinc minuts dolents en els quals deixem que el rival jugui i anoti fàcil és quan més ens han castigat. Amb això en els últims partits al poliesportiu hem estat sòlids, però fora de casa hem tingut períodes curts que ens han fet molt mal i llavors els rivals es creixen». El València no està passant pel seu millor moment. Amb la derrota que va patir dijous davant l’Olympiakos en suma sis de consecutives a l’Eurolliga, per un acumulat de set tenint en compte també l’ACB. «És un equip que no està acostumat a tenir aquesta dinàmica de derrotes. És expert i segur que tenen marcat el partit amb vermell per sortir d’aquesta espiral en la que han entrat ara. És un equip conformat per aspirar i lluitar per a tot. L’Eurolliga castiga molt», exposa Peñarroya, que no se’n refia, ja que a molts equips «passes d’una ratxa superpositiva a una supernegativa que sembla que estàs enfonsat en una setmana que jugues tres o quatre partits», que mostra «els estats d’ànim com poden anar amb una diferència de cinc dies depenent si has guanyat tres partits o els has perdut».

Sumar la tercera

Serà la tercera ocasió els últims mesos que es trobin els dos conjunts. Les dues fins ara van ser en pretemporada, amb victòria andorrana. Vèncer a la Fonteta, on ja van fer-ho en el Trofeu Ciutat de València, «ho veig com una oportunitat molt bona per trencar la tradició de perdre fora i guanyar a casa, perquè tots els partits són importants», exposa Jaime Fernández. Per tractar de fer-ho, la solidesa defensiva tornarà a ser clau. «Als últims partits hem estat bé al darrere i ara ve un rival que és molt complicat de defensar», fet que provoca que s’hagi de mantenir el nivell els 40 minuts si es volen tenir aspiracions d’entrar a la Copa del Rei. «Per ser el més a dalt possible hem de guanyar partits complicats», com el de València. Aquest desembre, en 27 dies el MoraBanc disputarà nou enfrontaments, però l’equip està centrat únicament en el de demà, ja que «tampoc volem pensar massa en el que tenim, sinó en el pròxim partit».

Recuperar la moral

El València està passant per un moment delicat i el seu entrenador, Txus Vidorreta, se centra en «l’aspecte psicològic, que és en el que estem treballant», perquè «som un equip guanyador, que vol competir al màxim nivell i que està en una ratxa de derrotes. Això fa que la confiança dels jugadors no sigui la mateixa. És la meva feina tractar de recuperar-la». A l’ACB es troben a la tercera posició, amb només dues derrotes, i en aquesta competició es volen centrar: «Sabem que a la lliga estem bé i que no hem de pagar un peatge pel que està passant a l’Eurolliga». Des de que va acabar el matx amb l’Olympiakos es tracta de «recuperar-nos bé, netejar la ment, oblidar-nos de l’Eurolliga, jugar un gran partit contra l’Andorra, guanyar-lo i començar a pensar en el següent partit, que serà un altre cop d’Eurolliga, en una de les pistes més difícils d’Europa, que és la del Maccabi de Tel Aviv».

Maric deixa el sènior B

Nicola Maric, jugador del MoraBanc B, deixa la disciplina del club després d’anunciar a la directiva la seva decisió de marxar, arribant a un acord per rescindir el contracte. H