L’FC Andorra no vol deixar escapar punts a casa

El rival es presenta més perillós a domicili que al seu camp. «Serà un partit dur perquè vindran amb les coses molt clares a l’hora de defensar i atacar. Hem d’estar al 100% i que cadascú doni el millor de si», indica el porter tricolor, Ferran Pol, que confia en donar continuïtat al poder defensiu que està mostrant l’equip: «Hem de seguir en aquesta línia i sortir amb la mentalitat de fer les coses molt bé per poder sumar els tres punts. Sabem que serà difícil». Preveu que el Vilaseca jugui a la contra, «veient les dimensions del camp, potser fa un plantejament defensiu». Són baixa Alàez, Villagrasa i Cisco.

L’FC Andorra rep avui a la Borda Mateu (16.00 hores) al CF Vilaseca, que es troba en zona de descens i que amb la victòria assolida a l’última jornada vol aixecar el vol per deixar la zona de perill.

Per Joan Josep Blasco

