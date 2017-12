Verdú, eliminat a Beaver Creek en el supergegant

Mal inici de la Copa del Món de Beaver Creek (Estats Units) per a la representació andorrana. Joan Verdú no va poder concloure el supergegant que obria l’esdeveniment.



Sortia amb el dorsal 38 i començava la prova amb força, sent 15è en el primer intermig. En el segon pujava fins al 29è, però abans d’arribar al tercer se saltava una porta, que el condemnava a donar per conclosa la cursa quedant eliminat. L’austríac Vincent Krieschmayr va donar la sorpresa adjudicant-se la victòria, signant un registre d’1.09,71 minuts. Al segon caixó del podi pujava el noruec Kjetil Jansrud (1.09,94) i al tercer el també austríac Hannes Reichelt (1.10,04). Avui entra en acció Marc Oliveras, per prendre part en el descens. Demà torna a ser el torn de nou de Verdú a l’eslàlom gegant.

Top 10 de Pallàs

Al segon gegant FIS a l’estació Noruega de Geilo, Carmina Pallàs va classificar-se a la 10a posició. Completava la cursa amb un temps d’1.53,39. Cande Moreno va concloure 24a (1.55,06), Clàudia Mijares 40a (1.57,64), Laura Arnabat 55a (2.00,01) i Xènia Rodríguez 71a (2.03,63). Zoe Ramírez no va finalitzar la primera mànega. La guanyadora va ser l’eslovaca Sonia Moravcikova amb 1.50,86. En masculí, Xavi Salvadores era 26è amb un crono d’1.42,39. Josh Alayrach completava la cursa 33è (1.43,01), Matías Vargas 44è (1.43,80). Albert Pérez 60è (1.44,85) i Pol Suárez 78è (1.46,33). Àxel Esteve no va acabar la segona mànega, després que en la primera mànega acabés 11è. Es va imposar l’alemany Bastian Meisen (1.39,70). Avui es disputa un eslàlom FIS en les dues categories a la mateixa estació escandinava.