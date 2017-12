Un Consell General 3.0 per votar des de casa

La Sindicatura va presentar ahir davant dels presidents dels grups parlamentaris un esborrany de llei que pretén modificar el reglament del Consell General. Entre els punts que es proposa millorar, segons va informar el síndic general, Vicenç Mateu, es troba la possibilitat de poder votar de forma telemàtica en casos excepcionals, com malaltia greu, embaràs o maternitat i paternitat.

Segons detalla l’esborrany, es proposen dos opcions. La primera, que la Sindicatura reguli la utilització de sistemes de vot telemàtic en sessió plenària per aquells casos de força major que impedeixin a un conseller general l’exercici normal de la seva funció parlamentària. I la segona, que sempre que les «circumstancies» ho «justifiquin suficientment, la Sindicatura autoritzi, mitjançant escrit motivat, que els consellers generals emetin el seu vot en les sessions plenàries, per procediments telemàtics amb identificació garantida en aquelles votacions que, per no ser susceptibles de fragmentació o de modificació, sigui visible la modalitat i el moment en que es duran a terme».

Caducitat de les iniciatives

D’altra banda, la reforma proposa que en cas que una iniciativa legislativa (com una recollida de signatures popular) «es trobi a tràmit parlamentari en el moment en què finalitza la legislatura, aquesta no caduqui», amb la voluntat que no sigui necessari tornar a recollir signatures per presentar-les de nou davant del Parlament durant la legislatura que agafa el relleu. Tanmateix, l’esborrany proposa regular l’ordre a la sala quan se celebra una sessió del Consell General. Malgrat que avui en dia se sobreentén que no hi poden haver insults o que no es pot faltar al respecte als integrants de la sessió, la Sindicatura proposa deixar aquestes qüestions clares i per escrit.

D’aquest manera, s’articula que si un conseller «és cridat a l’ordre amb motiu d’adreçar paraules ofensives a les institucions públiques, a un altre membre del Consell General o a qualsevol altre persona, podrà ser expulsat de la cambra per a la resta de la reunió». Tot i això, si hi ha una rectificació, «es pot retirar les expressions dites i demanar que no constin en acta», tot i que correspondrà al Síndic General decidir si accepta o no la rectificació.