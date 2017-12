Saboya espera captar més inversió estrangera amb el punt d’empresa

El ministre d’Economia i Innovació, Gilbert Saboya, ressalta que a l’abril o maig espera que estigui en marxa el punt d’empresa, que ha de servir per posar en contacte l’Administració amb persones, tant del país com de fora, que vulguin obrir o consolidar els seus negocis. Per això, un dels reptes principals d’aquest espai és poder incentivar la inversió estrangera i, per tant, que persones de fora posin en marxa negocis al Principat. Saboya va donar a conèixer recentment que la inversió estrangera simbolitza el 3% del Producte Interior Brut del Principat (PIB). «Crec que els resultats de la inversió estrangera estan aquí, és evident que aquests resultats s’han d’intentar millorar-los des del punt de vista quantitatiu i sobretot també qualitatiu», va ressaltar el ministre en una entrevista amb EL PERIÒDIC.

Gilbert Saboya: Un empresari que vol obrir a Andorra, que pugui saber que ha de fer

Així doncs, aquest punt d’empresa ha d’agilitzar l’obertura de nous negocis al Principat, així com donar eines i facilitats als empresaris perquè s’instal·lin a Andorra enlloc d’altres països. «Un empresari que vol obrir o que vulgui saber que ha de fer per venir a Andorra, que ho pugui saber» a través d’aquest punt d’empresa, va dir Saboya.



Per això, un dels apartats més rellevants d’aquest espai serà l’ajuda que oferiran als emprenedors que vulguin iniciar-se en l’aventura empresarial. Per aquest motiu, des d’un primer moment, va ressaltar Saboya, se’ls informarà sobre la documentació, tràmits i reglamentació que necessita una persona que vol instal·lar el seu negoci en el Principat. Aquest punt d’empresa, va assenyalar el ministre, no només ha d’agilitzar l’obertura de comerços, sinó que els empresaris tinguin més facilitats en la reserva de noms comercials o en tenir l’autorització de comerç.

Un únic interlocutor

Un altre dels objectius d’aquesta àrea serà «donar una millor relació entre l’administrat i l’Administració pública» alhora que s’assessorà als empresaris.



Per això, un dels avantatges que oferirà aquest punt d’empresa és que l’emprenedor només es trobarà un únic interlocutor, que farà de pont entre ell i l’Administració. Aquest interlocutor l’ajudarà en tot el procés del seu negoci. «La idea és que l’empresari no hagi d’anar d’un espai a un altre, de despatx en despatx o de departament en departament», va precisar Saboya. «Sobretot també en un país més micro, que permet es pugui tenir aquest interlocutor», va puntualitzar el ministre. Aquest ha de ser el pas entre la persona i l’Administració i, per tant, l’ha d’ajudar en tots els documents i processos que un emprenedor requereix per establir una empresa al Principat. Per això, aquest interlocutor l’assessoria en tot el procés.

La nova entitat també servirà per assessora persones que vulguin obtenir la residència passiva

A més d’ajudar l’empresari a posar en marxa un nou negoci, també l’acompanyarà per mantenir-lo. Així doncs, aquest interlocutor treballarà junt amb l’emprenedor en diverses fases. «La primera part del punt seria de benvinguda, la segona de manteniment de l’establiment i el tercer seria per afavorir l’emprenedoria a més llarg termini», va detallar Saboya.

A més, el fet que existeixi aquest interlocutor únic, també servirà a l’Administració per conèixer quines són les necessitats que té cada un dels empresaris que vol establir un negoci i, per tant, poder donar-li una atenció més personalitzada. «Aquest model ens ha de portar que siguem molt més capaços de detectar quines són les carències de l’ecosistema d’un emprenedor que tenim a Andorra i poder-les corregir», va assenyalar el ministre. En aquest sentit, aquesta atenció personalitzada també permetrà poder-se anticipar a les necessitats dels emprenedors i, així, cobrir-les d’una manera més eficient des de l’administració.

Saboya va recordar que aquest punt d’empresa neix del projecte de llei d’emprenedoria que va presentar el Partit Socialdemòcrata el mes de febrer i que el grup demòcrata va esmenar. Finalment, la llei va ser aprovada a finals de març. En aquesta normativa, va relatar Saboya, hi ha tota una part de mesures per «reduir el termini d’obtenció de comerç i que, sobretot, es pugui fer a través de la locució» entre el sector públic i privat, per tal de propiciar que «sigui més fluid el contacte entre l’administrat i l’Administració».

Obertura de la seu

El ministre va assegurar que aquest punt estaria en marxa a l’abril o maig de l’any que ve. En concret, tindrà un punt físic que s’instal·larà en l’edifici que el Govern té al Prat del Rull. A més, comptarà amb una web on els propietaris d’empreses podran trobar tota la informació que requereixen per posar en marxa un negoci.

Com que només es tracta d’adequar un espai, Saboya va matissar que no es requereix una gran inversió i va indicar que ja s’ha reservat una partida en el pressupost d’enguany per tal de poder fer les obres. «El que hem de fer és una mica d’obres físiques per tenir un espai acollidor», va assenyalar el ministre.

Gilbert Saboya: Els resultats de la inversió estrangera els hem d’intentar millorar

Ara bé, Saboya va exposar que abans de poder obrir aquest espai també es requereix formar les persones que hi treballaran. En un primer moment, els empresaris es trobaran una persona que farà més de front office, que són els que recolliran la seva demanda i que seran el pont amb l’Administració. Després, també s’haurà de formar els treballadors «que donaran una continuïtat en els temes i seran la part més administrativa».



Els tràmits que es podran fer en aquest servei s’aniran implementant de manera gradual, va indicar el ministre. «Des d’aquí no es podrà donar cobertura des del primer dia el cent per cent de les casuístiques que pugui tenir un empresari, però com a mínim donar les resolucions a les qüestions més urgents i recurrents», va puntualitzar el ministre, com podria ser l’obertura d’un negoci.

Residències passives

Però aquest punt d’empresa també anirà un pas més enllà i també facilitarà els tràmits a les persones que vulguin optar per una residència passiva. Fins ara, d’això s’encarregava el Ministeri d’Interior, però la idea és que una persona que ve de fora es trobi en un mateix espai l’assessorament que requereix per instal·lar-se en el país, sigui per iniciar una aventura empresarial o no «Molt sovint ens trobem amb aquesta casuística que gran part de la gent vol establir-se al país, però no necessàriament vol obrir una empresa», va argumentar el ministre. En aquest sentit, va exposar que «la idea seria tenir un pack de benvinguda que es podria adaptar a diferents perfils i necessitats, explicar-los què és Andorra i no només els tràmits que ha de fer».

El ministre aposta per la innovació com a tret diferenciador

El ministre d’Economia i Innovació, Gilbert Saboya, va argumentar que el Principat ha d’apostar per la innovació per ser més competitiu. En aquest sentit, va destacar que quan es parla d’una Andorra competitiva es basa a trobar els actius que, segons Saboya, són: l’estabilitat institucional, la seguretat ciutadana, així com la competitivitat del marc fiscal, del sector turístic i del comercial.

Ara bé, pel ministre, un cop s’han detectat aquests actius, Andorra els ha d’impulsar. Això s’està fent per dues vies. Una d’elles és a través de ser homologables amb les normes internacionals, així com amb l’acord d’associació amb la Unió Europea per obrir-se a nous mercats. L’altra via, va dir Saboya, és que els negocis «s’apalanquin en la innovació». Per això, va destacar el ministre, es tracta de veure «com puc fer que la innovació faci el meu comerç més competitiu o com puc fer que innovant siguem més atractius com a destinació turística». En aquesta línia, hi va afegir que la innovació s’ha d’aplicar en els serveis que ja existeixen al país per tal de millorar-los. Així mateix, va ressaltar que és una tasca que han de fer conjuntament tots els sectors. «La innovació la farem amb els sectors i involucrant-los», va sentenciar.