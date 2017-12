La neu provoca talls a la carretera d’Arcalís i restriccions al Pas

Les fortes nevades d’ahir van deixar repercussions a les carreteres. En concret, la carretera a Arcalís es va tallar cap a les sis de la tarda, mentre que es va restringir la circulació de camions de més de 19 tones en l’accés amb França a la RN22, segons va informar el servei de Mobilitat.



En el cas d’Arcalís, el director de Protecció Civil, Francesc Areny, va destacar que es preveu que s’obri la carretera avui cap a les vuit del matí. «La carretera s’ha tallat per precaució», va destacar Areny, que va indicar que de moment no s’ha registrat cap allau. Ara bé, va explicar que el vent pot provocar que hi hagi acumulacions de neu. Per això, es va decidir tallar la carretera per evitar la circulació i que avui al matí els empleats de Protecció Civil puguin treballar amb la maquinària per retirar la neu que hi ha a la via. Un cop la carretera estigui neta, s’espera que es torni a obrir a la circulació perquè, entre altres, els esquiadors puguin accedir a les pistes.

En el cas de l’accés al Pas de la Casa, es van iniciar les restriccions a les 3.30 hores de la matinada. El servei de Mobilitat ahir apuntava que es desconeix quan es podrien aixecar les restriccions que es podien prolongar tot el cap de setmana. «Tot depèn del clima», van indicar fonts d’aquest servei.

Vallnord va obrir ahir, mentre que avui inicien la seva activitat Grandvalira i Naturlandia

Des del sector de transportistes van exposar que aquesta restricció era previsible. «S’estaven anunciant les nevades», va dir Victor Filloy, gerent de l’associació de transportistes A més, va relatar que com que les restriccions s’han materialitzat el cap de setmana no ha tingut gairebé repercussió pel sector. «A nosaltres ens afecta quan fan les restriccions sense avisar, entre setmana i quan, a més, hi ha poca neu. En aquest cas era previsible», va concloure Filloy.

De moment, el temporal no ha produït que s’hagi d’aplicar cap tipus de protocol, segons Areny.

Inici de la temporada d’esquí

Vallnord ahir va donar el tret de sortida de la temporada d’esquí. En el cas de Pal-Arinsal es van obrir el 32% de les pistes i el 46% dels remuntadors, mentre que a Ordino-Arcalís es van posar en marxa el 40% de les pistes i el 75% dels remuntadors, va informar el domini en un comunicat.



A Vallnord han començat a treballar 111 temporers a Ordino-Arcalís i 335 a Pal-Arinsal, que se sumen als empleats fixes. En les pròximes setmanes s’incorporaran la resta de treballadors de temporada, fins als 650 a Pal Arinsal i els 230 a Ordino Arcalís.

Naturlandia també va començar ahir la temporada d’hivern. Ara bé, va obrir parcialment i no es podien fer activitats de neu com esquí de fons, raquetes o utilitzar la zona de trineus i motos de neu.



Grandvalira, en canvi, inicia avui la seva activitat amb un forfet reduït de 30 euros (normalment el cost és de 49 euros). Això es deu el fet que obrirà parcialment les estacions i posarà en marxa quatre dels sis sectors.