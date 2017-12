Sostre de llums a Carlemany

Un sostre de llums per a Nadal a l’avinguda Carlemany. Això és pel que ha apostat enguany Escaldes-Engordany que ahir a la tarda va viure la tradicional encesa de llums de Nadal. En l’edició d’enguany, però, presenta com a gran novetat que s’han renovat els llums de Vivand. Es tracta d’un sostre de llum de 300 metres lineals, que es complementa amb 800 objectes de decoració a la zona de la plaça Coprínceps i amb un altre túnel de llum entre l’encreuament de l’avinguda Carlemany amb les Escoles i la plaça de l’Església.



Tal com ha posat en relleu la cònsol major, Trini Marín, es volia fer una «il·luminació singular» i s’ha optat per un servei de lloguer pels pròxims tres anys i que tindrà una despesa de 294.000 euros anuals, segons recull l’ANA.

Marín va explicar que fins ara la il·luminació s’instal·lava als fanals però que s’ha volgut fer una aposta diferent tenint en compte, també, que les finances del comú ara permeten fer aquesta inversió. De fet, el contracte inclou el sostre de llum, la seva instal·lació i també els 800 objectes de decoració de Coprínceps. Tot això es complementa amb els llums que el comú té en propietat.

Els llums estaran encesos des d’ahir i fins el 7 o 8 de gener, va detallar Marín.

A la plaça Santa Anna s’han instal·lat uns ninots Disney que estaven davant l’illa Carlemany

En l’acte d’encesa de l’enllumenat van acudir més d’un centenar de persones que han pogut veure com les autoritats van pitjar el botó amb el qual s’ha il·luminat el sostre de llum des de l’illa Carlameny fins a l’encreuament del carrer de la Constitució. Entre les autoritats, estaven els consellers de la majoria i de l’oposició del Comú d’Escaldes-Engordany, el cap de Govern, Toni Martí, el síndic general, Vicenç Mateu, i els ministres d’Afers Socials, Xavier Espot, Medi Ambient, Sílvia Calvó, i de Funció Pública, Eva Descarrega.



Després de la tradicional encesa, es van desplaçar a la plaça Coprínceps, on es va repartir xocolata calenta i vi a tots els assistents de l’encesa. «Hem fet una il·luminació singular i volem que la gent vingui a veure-la», va concloure la cònsol major.

Un arbre de 12 metres

A la plaça Coprínceps, a més, s’hi ha instal·lat un arbre de 12 metres d’alçada. Aquest està decorat amb unes boles vermelles, que ressalten amb les llums groguenques.

No gaire lluny, a la plaça Santa Anna i l’aparcament de davant l’església s’han col·locat els ninots de Disney que l’any passat estaven a la part de l’illa Carlemany, ja que d’aquesta manera «es canvia una mica», tal com va remarcar Marín, que hi va afegir que un d’aquests ninots, un castor, s’ha ubicat a l’entrada de la parròquia per atreure també els visitants que hi arriben. H