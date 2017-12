Pocs esquiadors pel fort vent a Boí, Espot i Port Ainé

Les estacions de Boí-Taüll, Espot i Port Ainé han estrenat la temporada aquest cap de setmana amb poca afluència d’esquiadors per culpa del fred intens i, sobretot, del vent que ha bufat a les pistes. La part positiva és que han sumat nous gruixos i les baixes temperatures permeten produir neu per ampliar la superfície esquiable pel pont de la Puríssima. Entre les tres estacions han rebut uns 1.500 esquiadors que han desafiat unes condicions meteorològiques complicades. Ha estat una estrena a mig gas, amb les parts altes tancades pel vent, però que ha servit per posar a prova les instal·lacions amb la vista posada a la setmana que ve, quan s’espera que es disparin els visitants. A Baqueira-Beret, on ja s’hi esquia des del 18 de novembre, han acumulat més de 60 centímetres de neu nova. Ahir va obrir 70 pistes amb 110 quilòmetres esquiables. Dimecres obrirà la tercera estació del Pallars, la de Tavascan, i els complexos d’esquí nòrdic per a usos turístics.

Divendres les tres estacions del Pirineu de Lleida que estrenaven temporada van fer jornada gratuïta de portes obertes i durant el cap de setmana han reduït el preu del forfet. Per Espot i Port Ainé han fet les primeres baixades uns 950 esquiadors i mig miler més ho han fet a Boí-Taüll, xifres molt discretes però que serveixen per començar a rodar i generar ganes de neu. El portaveu de l’estació de l’Alta Ribagorça, Andreu Velilla, ha explicat que a l’estació s’hi han acumulat uns 25 centímetres i els canons s’han engegat per anar produint neu. Dissabte va ser molt difícil esquiar per culpa del vent però ahir les condicions van millorar. «La part positiva és que el temporal ha deixat neu i unes temperatures idònies per fabricar neu, per tant, millora les previsions pel pont i en aquest sentit som optimistes», ha comentat. De fet, Velilla ha apuntat que els sis establiments hotelers que formen el resort de Boí-Taüll «estan pràcticament al cent per cent». A Espot i Port Ainé el vent ha evitat que s’hagin acumulat gruixos importants però sí que s’han tenyit de blanc les muntanyes i els canons han començat a treballar.

El pont

A Baqueira Beret van estrenar la temporada el 18 de novembre –una setmana abans del previst– amb 30 quilòmetres de pistes, una superfície esquiable que ahir van ampliar fins als 110 quilòmetres. En tot cas, el portaveu del complex aranès, Javi Ubeira, espera que pel pont ja es puguin acostar als 130 quilòmetres si fa fred per continuar la innivació artificial. Aquest cap de setmana han passat per Baqueira uns 7.000 esquiadors, 2.000 dissabte i 5.000 ahir.El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida preveu una mitjana d’ocupació del 80% entre el 5 i el 10 de desembre a les zones amb oferta d’esquí. Aquest percentatge es pot veure incrementat a mesura que els complexos hivernals del Pirineu lleidatà també vagin augmentant l’oferta de neu a les pistes. La Val d’Aran és ara com ara el territori que té un nivell més alt de reserves pel bon estat de l’estació de Baqueira Beret.