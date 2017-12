Creixen els casos atesos a l’hospital per consum d’alcohol

L’Hospital Nostra Senyora de Meritxell ha atès entre el 2013 i el primer semestre d’aquest any a 1.689 persones per consum d’alcohol, de les quals 1.111 eren homes, i 578 dones. D’entre aquesta xifra hi ha 217 persones que quan se’ls va efectuar el control d’alcoholèmia van superar la taxa de 3 grams per litre en sang. Fins a 168 eren homes i 49, dones. La taxa superior a tres es defineix com fase anestèsica o d’estupor i coma, en d’altres paraules, hi ha el risc que el pacient entri en coma etílic. En general les persones que van arribar a aquest estat d’embriaguesa se situen a la franja que va dels 35 als 54 anys.

Així mateix, fent un cop d’ull a l’evolució de les dades des del 2013, es constata un augment progressiu de la xifra de casos atesos per intoxicació elevada d’alcohol, per sobre d’aquests 3 g/l: 33 el 2013, 41 el 2014, 54 el 2015, 60 el 2016, i 30 durant el primer semestre del 2017. L’evolució és similar si el que s’analitza són els totals de casos atesos. L’any passat van ser 402, la mateixa xifra que el 2015, i una seixantena més que al 2014. Durant el primer semestre del 2017 ja s’ha arribat fins als 222.

Per sobre el coma etílic hi ha la franja més enllà dels 5 g/l en sang, que s’anomena fase bulbar o de mort i en què la persona pot arribar a patir aturada cardiorespiratòria i fins i tot mort. En aquest punt, l’hospital ha registrat tres casos des del 2013, el darrer l’any passat, d’un home d’entre 35 i 44 anys.

Anant ara a una anàlisi per franges d’edat, entre el 2013 i el 2015 va augmentar considerablement el nombre de casos de joves que van ser atesos a l’hospital per consum d’alcohol. El 2013, 63 joves d’entre 15 i 24 anys van ser atesos, que van passar a ser 74 el 2014, i fins a 108 el 2015. L’any passat, però, la xifra va baixar fins a 85. Durant els primers sis mesos del 2017 l’hospital ha tractat 35 joves. La projecció, si es mantingués el que ha passat al primer semestre, seria de tancar l’any amb 70 joves atesos, informa l’ANA.

Dins les edats, sobresurten també els casos de persones per sobre dels 75 anys en estat d’embriaguesa. Aquest any s’han registrat cinc casos, però el 2016 van ser set, i l’any en què més va ser el 2014, amb 16.

A banda de les franges de 3 i 5 g/l en sang, també es divideixen els casos per la franja per sobre els 2 g/l (hipnòtica o de confusió), per sobre els 0,5 g/l en sang (d’eufòria o excitació) i per sota els 0,5 g/l. En línies generals la franja on hi ha més casos és, en el cas dels homes, la que està per sobre els 2 g/l i, en el cas de les dones, per sobre els 0,5 g/l.

Segons estableix el Codi Penal, i pel que fa a la conducció sota els afectes de l’alcohol, es procedeix a detenir a les persones que superen una taxa superior a 0,5 g/l de sang en el cas que siguin conductors professionals, i superior a 0,8 g/l per als no professionals. Pel que fa a les sancions, s’apliquen a partir dels 0,2 g/l als conductors professionals, i a partir dels 0,5 g/l a la resta.