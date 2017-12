El repte continua sent la integració dels discapacitats

La Federació Andorrana d’Associacions de Persones amb Discapacitat (FAAD) va celebrar dissabte el Dia internacional de les persones amb discapacitat, amb un acte institucional al vestíbul del Consell General. L’acte també va servir per commemorar els deu anys de l’entitat. A més, es va fer l’entrega dels Premis Antoni Rogel, que han reconegut a la Fundació Jacqueline Pradère per la seva tasca en pro i defensa de les persones amb discapacitat, i a la presidenta d’Amida i expresidenta de la FAAD, Agustina Grandvallet, per l’esforç personal i la integració en la vida social participativa.

La presidenta de la FAAD, Anna Parramon, va manifestar que «haver de celebrar un dia internacional és que hi ha alguna cosa per recordar», en aquest cas, les persones amb discapacitat. Parramon va reclamar un canvi en la societat, per tal que es reconegui la igualtat de totes les persones, que s’accepti que hi ha capacitats diverses i que es valori a les persones per la seva capacitat, i no pas per la seva discapacitat, «una de les fites que s’ha d’assolir», va dir. La presidenta de la FAAD va destacar la importància de la federació a l’hora de lluitar conjuntament per les persones amb discapacitat, unint esforços en una sola veu les diverses associacions que en formen part, però sense abandonar cadascuna la seva personalitat i la seva tasca.

Per la seva part, el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior va reconèixer la feina de la FAAD a l’hora de visualitzar l’impacte de la discapacitat a Andorra i la diversitat de situacions a les que s’han d’enfrontar, cada dia, les persones amb discapacitat. Xavier Espot va remarcar la importància de tenir en compte el punt de vista de les associacions de persones amb discapacitat cada cop que s’aprova un projecte de llei o un reglament sobre elles i va manifestar que, malgrat els avenços importants que s’han fet durant els últims anys, la societat és qui encara té una «discapacitat», al no saber trobar la manera d’incloure totes les persones del col·lectiu amb discapacitats.