El consum d’energia solar deixarà de ser il·legal

El Govern permetrà als particulars i empreses que tinguin instal·lades plaques fotovoltaiques consumir la mateixa energia que generin. La mesura quedarà recollida al nou Pla sectorial d’infraestructures energètiques que l’Executiu espera tenir enllestit «aviat», segons va anunciar la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó. Es tracta d’una novetat, ja que la normativa vigent ara obliga als posseïdors de sistemes de producció d’energia solar a vendre l’electricitat a la xarxa de FEDA al preu que l’empresa marca i tenen prohibit utilitzar-la per a l’autoconsum.

«Tot i que el Govern dona subvencions per a la instal·lació de panells solars, està costant que la iniciativa penetri a la societat i volem donar el màxim d’eines perquè la generació d’energia solar creixi», va avançar Calvó a EL PERIÒDIC, alhora que va recordar: «Fins ara estava prohibit autoconsumir aquesta energia solar però ara la llei ho permetrà i també donarà una sèrie d’eines jurídiques per facilitar que els particulars puguin injectar l’electricitat a la xarxa. Hem vist que els particulars demanaven molt poder aprofitar directament l’energia que produïen».

Amb el nou Pla sectorial d’infraestructures elèctriques «les persones podran ser productores i consumidores a la vegada, podran tenir un vehicle elèctric i una bateria d’emmagatzematge a casa i consumir la seva pròpia energia o revertir l’excedent a la xarxa de FEDA», va destacar Calvó.

mapa solar

Paral·lelament, l’Observatori de Sostenibilitat d’Andorra (OBSA) ha desenvolupat un mapa del potencial solar del país per facilitar als ciutadans les projeccions d’energia que podrien generar des de les seves propietats.

«És una iniciativa interessant perquè pots veure si el rendiment del teu teulat és suficient per implantar», va explicar la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat. La ministra va qualificar el potencial solar del Principat «d’excel·lent» i va considerar que cal que «tant el Govern com els privats» n’extreguin el màxim aprofitament.

energia hidràulica

Juntament amb l’energia solar, la hidràulica és l’altre mètode de generació elèctrica que el Pla sectorial d’infraestructures energètiques potenciarà. Tot i que la ministra va assegurar que hi ha diverses microcentrals hidràuliques previstes, no va voler revelar la localització de cap d’elles que «es coneixerà ben aviat, juntament amb el Pla», segons va dir Calvó.

més sobirania energètica

El full de ruta del Govern en matèria energètica inclou «arribar a produir el 30% de l’energia que es consumeix al país el 2030 i aconseguir-ho gairebé exclusivament amb energies renovables», va assegurar la titular del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat.

«L’aprovació recent de la Llei de competències ha estat determinant per al desenvolupament d’aquest canvi de model perquè permet disposar del sòl demanial [terrenys dels comuns] i el Pla sectorial el necessita per implementar-se amb plenitud», va considerar Calvó. La ministra també va detallar que «el Pla anirà acompanyat d’una llei que permetrà donar les eines per desenvolupar tots els objectius».

La resta d’energia que no es produeix al Principat se seguirà important de França i d’Espanya «més o menys a parts iguals», segons Calvó. Això no representa un gran problema, va opinar la ministra tot recordant les interconnexions energètiques entre països que es van tractar a la recent COP 23, la Conferència de l’ONU sobre el canvi climàtic celebrada a Bonn (Alemanya) al novembre. Calvó va explicar que la COP entén que l’intercanvi energètic entre països és necessari per aprofitar els pics de generació d’energia, sobretot en un context de creixement de les fonts renovables. H