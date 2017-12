Un primer amor destructiu

Andorra no és una excepció: la violència de gènere a la parella també afecta les primeres relacions, les que suposadament haurien de deixar un record dolç per a tota la vida.

El Servei d’Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere (SAVVG) suma, entre les seves tristes estadístiques d’aquest any, el cas d’una noia menor de 18 anys que va ser agredida per la seva parella.

Un cas pot semblar poc però hem de pensar que tenim dades només dels que s’arriben a introduir al circuit d’Afers Socials, que acostumen a ser menys, en qualsevol cas, dels que realment existeixen de portes endins, en les situacions més íntimes.

Com afecta la violència de gènere a una identitat que està encara en procés de consolidació? «Quan des del SAVVG s’atén un cas d’alguna menor que està patint o ha patit una relació de violència es deriva a l’Àrea d’Atenció a la Infància i Adolescència com a àrea referent del cas, ja que es considera que és una menor en risc», expliquen des del Servei

I què passa amb l’agressor? Doncs «si és menor d’edat, també se’l deriva a la mateixa Àrea perquè es considera que la violència que exerceix el pot constituir com a menor en risc», va informar el Govern.

De totes maneres, les menors afectades no es desvinculen totalment del SAVVG, sinó que «aquest s’utilitza com un recurs especialitzat per tractar la violència de manera socioeducativa i psicològica».

La diferència en el tractament de les situacions de dones majors i menors d’edat rau fonamentalment en què les primeres es condueixen integralment des del SAVVG, «no només a nivell socioeducatiu i psicològic, sinó que també es valoren prestacions econòmiques, es dona suport en la recerca de pis i treball o es fa un treball amb els fills i filles», uns temes que no s’afronten des d’aquest servei en els casos de menors maltractades.

Un mètode de control abusiu entre les parelles es troba a les mans de qualsevol ciutadà: el telèfon mòbil. Aquest estri pot arribar a utilitzar-se de manera molt intensiva pels joves, i no sempre de la manera adequada.

La cap d’Àrea de Polítiques d’Igualtat, Mireia Porras, va parlar sobre aquestes situacions durant la presentació de les estadístiques d’aquest any: «Hi ha sovint una mala praxis dels menors i els joves, en general, del telèfon mòbil i de les xarxes socials. Per aquest motiu, estem reforçant aquest punt a les formacions per a professorat, perquè puguin ensenyar als i a les alumnes les eines per no caure en aquests patrons de comportament».

Tot i que només hi va haver una menor de 18 anys atesa pel SAVVG, la franja que les inclou recull les dades de dones entre 16 i 24 anys, que van arribar fins a les 22 afectades, una xifra que evidencia la incidència d’aquesta xacra social, també entre els joves.

Cal recordar que, de moment, el Servei d’Atenció a les Víctimes de la Violència de Gènere només atén els maltractaments que ocorren dins de la parella, i no la resta de violència de gènere.