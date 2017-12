Verdú, 57è al gegant de la Copa del Món de Beaver Creek

El gegant posava el punt i final a la Copa del Món de Beaver Creek (Estats Units). Joan Verdú hi va prendre part, finalitzant a la 57a posició, en una cursa on va ser regular al llarg del traçat.



Sortia amb el dorsal 65 i en els parcials del recorregut va anar guanyant places fins al tram final mantenir-les. Va acabar amb un crono d’1.21,60 minuts, El guanyador va ser l’alemany Stefan Luitz, que marcava un temps d’1.17,70. El segon caixó del podi l’ocupava l’estatunidenc Ted Ligety (1.17,99) i el tercer l’austríac Marcel Hirscher (1.18,09). Verdú tornarà a competir al calendari de la Copa del Món a Val d’Isère (França) el 9 de desembre. A partir del dia 13 ho farà Oliveras a Val Gardena (Itàlia). Aquest últim a Beaver Creek va participar dissabte al descens, on va concloure a la 68a posició amb un crono d’1.45,27. L’esquiador andorrà va arribar a una velocitat de 126 km/h a la pista nord-americana. El guanyador va ser el noruec Aksel Lund Svindal (1.40,46). Al segon caixó del podi va pujar el suís Beat Feuz (1.40,61) i al tercer l’alemany Thomas Dressen (1.40,95).

Rius rebaixa punts

L’estació de Geilo va acollir el segon eslàlom dels Campionats Nacionals Juniors de Noruega. Àlex Rius va ser el més destacat dels representants andorrans, finalitzant a l’onzena posició amb 1.37.05. Va marcar 46.30 punts FIS, rebaixant els 56.71 que posseïa a l’última llista de la FIS. Pol Suárez va ser 28è (1.40,28) i Albert Pérez no va completar la primera mànega. La victòria se la va adjudicar el noruec Wilhelm Normannseth amb 1.34,25. Al podi també van pujar els seus compatriotes Lucas Braathen (1.34,47) i Gustav Rosberg Voello (1.34,77).



En categoria femenina Laura Arnabat es va classificar a la 32a plaça amb un registre d’1.48,96. Zoe Ramírez no va concloure la segona mànega, mentre que en la primera va quedar fora Clàudia Mijares. Es va imposar la noruega Kristiane Bekkestad (1.40,96). Segona va ser la letona Agnese Aboltina (1.41,34) i tercera l’eslovaca Sona Moravcikova (1.41,42).

Esteve debuta amb un 45è lloc a Lillehammer

L’estrena a la Copa del Món d’Irineu Esteve va produir-se a l’estació noruega de Lillehammer, on va disputar-hi la prova d’skiathlon de 15+15, finalitzant a la 45a posició. L’esquiador de fons andorrà va ocupar la 50a plaça fins al km 10, per després posar-se 43è i perdre finalment dues posicions. Va completar la cursa amb un temps d’1.22.46,0 hores. Va guanyar el noruec Johannes Hoesflot Klaebo amb 1.16.47,1. Per ser la primera vegada que participa en una Copa del Món, «hem fet una carrera correcta. En clàssic no s’ha trobat tan bé i ha patit una mica més. Era un pel lent d’esquís però sobretot no es trobava massa bé i skating en canvi ha fet una bona fracció de 15km, ha recuperat llocs i s’ha trobat molt bé», exposava Joan Erola, tècnic de la Federació Andorrana d’Esquí.