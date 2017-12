Triomf de Llovera i De Sa als 60 llisos

En salt de llargada també va imposar-se De Sa amb 5,72 metres, mentre que en fèmines ho feia Raquel Guri amb 4,67. A continuació es van classificar Ona Bartolomé (4,02) i Adriana Oliveras (3,66). Guri també va guanyar el triple salt, amb 10,50. En masculí el vencedor era Joel Midoes amb 9,76. En salt d’alçada el campió va ser Nil Correia (1,45), amb Midoes com a segon. Magui Moreno (1,50) ho era en femení. Bartolomé va ser subcampiona amb 1,35.

En pista coberta, en els 60 metres llisos es va imposar Mikel de Sa amb un crono de 7,31 segons. El van acompanyar al podi Arnau Roig (7,38) i Ian Rodríguez (7,67). En categoria femenina la campiona era Cristina Llovera amb 8,08, seguida per Maria Rossell (8,27) i Carla Marsol (8,34). Als 60 metres tanques Xavier Consegal va ser el guanyador amb un registre de 10,56, mentre que en noies ho era Carla Luque (10,13). Per darrere va tenir a Maria Pérez (10,38) i Carlota Màlaga (10,50).

El Campionat d’Andorra no es va poder realitzar al complert a causa de la neu i el gel. Les proves que s’havien de portar a terme a l’Estadi Comunal van quedar anul·lades per aquest motiu, mentre que les del Centre de Tecnificació Esportiu d’Ordino es van desenvolupar sense problemes.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació