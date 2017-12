Podis de Tauste i Zanon a Lisboa

El Karate Xavi Andorra va participar amb vuit components a l’Open Internacional de Lisboa, que aplegava 1.036 participants d’una quinzena de països. Va tornar de Portugal amb dues medalles.



Àngel Tauste es penjava la plata en infantil +40 quilos. Després de vèncer en les tres primeres rondes, a les semifinals ho feia en el punt d’or després d’empatar a u. A la final va perdre amb l’ucraïnès Tymur Nikulin per 1-0. Jordi Zanon es va adjudicar el bronze en infantil -40 kg. Arribava fins a la semifinal de la seva pool, on perdia amb el portuguès Tomas Machado, que va acabar sent el vencedor de la categoria. Va entrar a la repesca, superant el rpimer combat i en la lluita pel tercer lloc s’imposava a l’ucraïnès Maksym Kravchuk per 1-0. Jordi Hernàndez obtenia una meritòria setena plaça en cadet -57 kg. En sènior, Sandra Herver (-65 kg) va perdre el primer combat per decisió arbitral després d’empatar a zero. Diogo Martins (-80 kg) tampoc superava la primera ronda. Melània Hernàndez (cadet -53 kg) vencia en el combat inicial i queia en el segon. Anabel Gonzàlez (cadet +53 kg) va perdre els dos enfrontaments que va tenir i Christian Moraes (infantil +40 kg) l’únic que va disputar.