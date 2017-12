Saboya creu que Andorra serà més competitiva si entra a la SEPA

El ministre d’Economia i Innovació, Gilbert Saboya, va valorar que entrar a la Zona Única de Pagaments en Euros (coneguda com a SEPA, per les seves sigles en anglès) farà Andorra més competitiva. Recentment, el Principat va demanar al Consell Europeu poder ingressar en aquesta àrea que permetrà fer transferències bancàries de fins a 15.000 euros de manera instantània i sense cost addicional. Andorra, Ciutat del Vaticà, Montenegro i Kosovo són els únics països que tenen com a moneda l’euro i que no estan dins d’aquesta àrea. «Les entitats financeres tindran tots els mecanismes que assegurin la capacitat de fer pagaments de entre països i entre entitatsentitats, però també la seva capacitat de poder produir productes cap a l’estranger», va explicar Saboya a EL PERIÒDIC. El ministre va destacar que aquesta mesura «obeeix a donar un marc de cohesió que ens faci competitius i atractius».

En aquest sentit, va assenyalar que un dels principals avantatges és que els bancs o altres entitats podran operar o vendre els seus productes des d’Andorra cap a l’exterior i, per tant, això podria fer que tinguin aquí les seves matrius. Per això, va opinar que no estar a la SEPA propiciarà que «les entitats financeres escolliran altres destins com pot ser Luxemburg, Irlanda o altres països, com ho estan fent ara».

Per estar dins d’aquest grup Andorra haurà d’adaptar les directives europees a la seva normativa. «El que hi haurà serà transposició de directives i probablement una incorporació de reglaments», va explicar el ministre.

Transitorietat del tabac

D’altra banda, Saboya es va mostrar optimista i està convençut que la Unió Europea (UE) acceptarà una transitorietat al tabac de vint anys o superior. El ministre va explicar que «ha evolucionat moltíssim» la comprensió per part de Brussel·les del que representa aquest cultiu per a Andorra. «Tenim una situació que ens permet tenir confiança en què hi hagi una solució satisfactòria amb la negociació concreta de la lliure circulació de mercaderies», va emfatitzar el ministre que hi va afegir: «Serem capaços de negociar una transitòria llarga que asseguri de forma gradual la capacitat del sector agrícola de ser important». Així mateix, va ressaltar que aquesta mesura també permetrà al sector tabaquer «gaudeixi d’un període de transició que permeti la seva adequació en el futur».

Per Saboya no es tracta tant de substituir el tabac per un altre cultiu, sinó de potenciar productes de qualitat o transformats que siguin un signe de la marca Andorra. «Aquesta és la via, l’aposta per la qualitat, que aquests productes siguin genuïnament andorrans i hagi aquesta capacitat de vendre a Andorra a través dels seus productes agrícoles», va puntualitzar el ministre. Així doncs, per al ministre es tractaria que les mercaderies autòctones servissin per crear una imatge de país i ser un atractiu turístic.

Saboya va posar com a exemple la carn andorrana com a producte de qualitat, ja que ha obtingut el segell d’Indicació Geogràfica Protegida (IGP) que entrega la Unió Europea. El ministre creu que altres productes com els vins del Principat també podrien obtenir aquesta distinció. «Les nostres regions veïnes estan plena d’exemples de productes que si es fan amb qualitat, malgrat i que sigui amb volums petits, troben els seus mercats», va remarcar.

Pel que fa als productes transformats, com podrien ser mels, melmelades, magdalenes, Saboya va indicar que es tractaria de tenir «algunes petites indústries de producció que tinguin la capacitat de vendre productes a l’exterior que s’han elaborat a Andorra». A més, va relatar que la negociació amb la UE dels capítols agrícoles, en el qual s’ha exclòs el tabac, ha obert la porta perquè Andorra repensi la seva agricultura i també faci productes transformats.



El Govern preveu que a partir de l’any que ve s’iniciïn les rondes de negociació pel capítol del sector serveis. En aquest sentit, Saboya va ressaltar que ara per ara tant el Principat com la UE es troben en una fase d’«scanning» i les dues administracions estan compartint informació sobre com és la normativa al respecte. «El que estem fent tots els departaments és analitzar el cabal comunitari, veure quines són les capacitats d’Andorra amb diferents horitzons temporals d’adaptar-se a realitat en aquest cabal comunitari, així com detectar alguns elements que necessitaran una negociació més fina», va precisar el ministre.



A més, va dir que la ministra d’Exteriors, Maria Ubach, seguirà la mateixa forma de treballar en aquesta negociació com la que s’ha fet en el capítol de mercaderies on s’ha consultat als sectors implicats. «S’anirà involucrant els sectors concernits a mesura que vagin apareixent a l’agenda de negociació les diferents prioritats», va afirmar Saboya.



Vint països a la llista grisa que la UE decidirà demà

Al voltant de 20 jurisdiccions estan actualment en un esborrany de llista negra de paradisos fiscals de la Unió Europea, assegura un alt càrrec del bloc, però la decisió final sobre la composició de la llista la prendran els ministres de Finances de la UE demà, en una reunió.

Els experts de la UE han preparat dues llistes. Una inclou a països que no compleixen amb els criteris del bloc sobre transparència i cooperació tributària. Anomenada la llista «negra», inclou en aquest moment al voltant de 20 jurisdiccions que podrien enfrontar possibles sancions.

Una segona llista «gris» inclou a països que no compleixen, però s’han compromès a adaptar les seves normes fiscals a les normes de la UE. L’alt càrrec va dir que els ministres hauran de decidir si fan pública aquesta segona llista. Aquesta llista grisa també inclou al voltant de 20 jurisdiccions.



El ministre d’Economia i Innovació, Gilbert Saboya, va ressaltar que Andorra no té motius per ser considerat un paradís fiscal. En aquest context, va recordar que l’Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) va declarar Andorra com un país «àmpliament» complidor en matèria de transparència fiscal. De fet, va explicar que actualment el Principat només apareix en les llistes nacionals d’alguns països com Grècia, Polònia o Portugal. «Un dels criteris és que era un país no complidor segons l’OCDE i això ens hauria de servir per sortir d’aquestes llistes nacionals», va opinar.