Els hotels apujaran els preus pel pont de la Puríssima

Els hotels preveuen apujar els preus de cara al pont de la Puríssima, segons va explicar ahir el president de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA), Manel Ara. En aquest sentit, va relatar que en comparació a l’any passat, estimen que els establiments incrementaran entre un 15% i un 20% les seves tarifes. A més, Ara va assenyalar que preveuen que l’ocupació fregarà el cent per cent en totes les parròquies.



A Espanya tant el dia 6 com el 8 de desembre són festius. En el cas d’enguany, aquests cauen en dimecres i divendres, per la qual cosa la gent podrá fer un llarg pont. L’any passat, en canvi, com que la festivitat va ser en dimarts i dijous, la gent no va poder realitzar el pont i l’ocupació va ser més fluixa. «En comparació a l’any passat, la festivitat és més concentrada i això fa que tinguem bones perspectives de cara el pont», va argumentar Ara. De fet, va detallar que preveuen que l’ocupació fregui al cent per cent en tot el país.

A més, després d’un cap de setmana que ha estat fluix. Malgrat que han obert les estacions d’esquí, l’ocupació al Principat ha estat d’un 47% i a les parròquies altes al voltant del 20%. Segons Ara, ha estat més fluix que un cap de setmana de novembre, on s’han realitzat activitats com l’Andorra Shopping Festival o l’Andorra Taula.

Ara bé, es van registrar cues per sortir del Principat a la frontera del riu Runer, segons van informar des de Mobilitat. Les retencions es va iniciar cap a dos quarts de dues del migdia i es van prolongar fins a dos quarts de nou del vespre. A la tarda, la cua va arribar a ser de tres quilòmetres. «La gent ha vingut a esquiar, però no a dormir», va valorar Ara.



També tenen bones perspectives pel pont les estacions d’esquí. Des de Vallnord van explicar que són optimistes de cara el pont perquè hi ha neu, després de les precipitacions que es van registrar el cap de setmana. En el cas de dissabte, però, el temporal i el fort vent va obligar a tancar l’estació d’Arcalís, que ahir ja va obrir. Segons van detallar les fonts de Vallnord ahir es van posar en marxa el 60% de les pistes i el 80% de les instal·lacions.

En el cas de Grandvalira dissabte es van obrir una trentena de pistes dels sectors Tarter, Soldeu, Grau Roig i el Pas de la Casa, mentre que les d’Encamp i Canillo van romandre tancats. Alfonso Torreño, director de Grandvalira, va explicar a l’ANA que estan centrant tots els seus esforços perquè es puguin obrir el 70% de les pistes i tots els dominis de cara el Pont de la Puríssima.

Accés amb França

D’altra banda, el fort temporal va obligar a tancar l’accés amb França el dissabte a dos quarts de deu del matí i no es va tornar a obrir fins ahir a les dotze del migdia. Tot i això, es va mantenir les restriccions perquè no puguin circular camions de més de 19 tones.