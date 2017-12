L’espectacle ‘El Carrilló’ aplega un centenar de persones

L’espectacle de El Carrilló, que organitza i impulsa la companyia de teatre La Cia. La Tal, va aplegar ahir un centenar de persones. Per segon any consecutiu, els visitants del Poble de Nadal van poder gaudir d’aquest espectacle. Després de l’èxit assolit l’any passat, enguany l’actuació va tornat a aplegar un centenar de persones, que es van atrevir i desafiar les baixes temperatures per veure l’espectacle. La funció, que es basa en l’instrument musical que dona nom a l’espectacle, està representat per diversos artistes que surten a l’escenari com si fossin una campana i, sense parlar, expressen i expliquen les diverses històries de cada escena. Al llarg de l’espectacle, nens i adults, van poder sentir diverses cançons relacionades amb el Nadal i històries de pallassos, amor i gelosia, barrocs i passionals que el rellotger protagonista va explicar amb un toc d’humor.



En la jornada d’ahir es van fer dues sessions. Les persones que no hi van poder assistir, tindran l’oportunitat de veure la representació el 30 de desembre a les 18:00 hores.

D’altra banda, nens i adults també van poder gaudir dels Maxijocs, a la plaça del Poble i a la plaça Guillemó. Un conjunt de 16 estructures de grans dimensions van fer que, tant els més menuts com els més grans, entressin en calor combinant enginy amb habilitat a través de jocs tradicionals, segons va destacar l’ANA.



Finalment, de la mà de l’Orfeò Andorrà, del Coral casamanya, JAMP i Madretomasa, es va estrenar la segona mostra de Nadales d’Andorra que va tornar a omplir la plaça del Poble de tradicionals cançons nadalenques i ho continuarà fent fins al 23 de desembre.