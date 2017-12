El Govern vol crear una ‘app’ per integrar els sistemes de pagament

Saboya va assegurar que aquest projecte és un dels que el seu ministeri té en ment treballar. «Hem de veure quines possibilitats tenim de fer aterrar un projecte de petita dimensió per iniciar el moviment o serà alguna cosa que deixarem treballat per al pròxim Govern», va destacar el ministre.

Aquesta aplicació, va comentar Saboya, estarà destinada a millorar l’experiència de consum tant del nacional com del turista. A més, va assenyalar que tenir aquest «sistema de pagament eficient» podrà comportar que es posicionés millor el sector del comerç, així com que es promocionés d’una manera més proactiva les activitats de lleure o les opcions de mobilitat dins del Principat. Amb aquest model de pagament, segons Saboya, Andorra podrà ser «més competitiva» a l’hora d’atreure turistes. «Hem de ser capaços de poder integrar el conjunt de sistemes de pagaments que fa servir una persona al llarg de l’any i fer que pugui promoure una major utilització, un consum més fàcil i de cara els visitants que sigui un element diferencial que pot oferir Andorra», va assenyalar el ministre.

Per Núria Segura Insa

