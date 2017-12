Andorra, un laboratori en viu

Un living lab, és a dir, un laboratori en viu. Això és el que persegueix ser el Principat en el camp de la innovació i de les noves tecnologies. Andorra és un país petit d’uns 72.000 habitants. Per això, pel ministre d’Economia i Innovació, Gilbert Saboya, és un lloc ideal per experimentar nous projectes. «La idea és que Andorra pugui ser un país on es puguin fer un Living Lab, un laboratori de mida a humana», explica Saboya.



Alguns d’aquests projectes ja s’han posat en marxa o estan a punt de fer-ho. Aquest és el cas del camp de la mobilitat, on s’ha promocionat el Pla Engega per la venda de vehicles elèctrics, però també es vol implementar un sistema de bicicletes elèctriques per moure’s pel Principat. «El que hem intentat és treballar amb altres ministeris per trobar un concepte més ample, que tingui una perspectiva de futur més ambiciosa tot donant resposta a problemes concrets», assenyala el ministre. A més, Saboya recorda que el 50% de les emissions de CO2 provenen del transport i, per tant, s’ha de buscar una solució més eficient i tecnològica en aquest àmbit. «Si volem fer alguna cosa en transició energètica, ha de passar per un replantejament de totes les qüestions relatives al transport i, en particular, la dicotomia entre públic i privat», va precisar Saboya.

Les iniciatives d’innovació que impulsa el Govern poden servir per atreure turistes

La millora de la mobilitat no és l’únic experiment innovador que vol impulsar Saboya des del seu ministeri. També estudia integrar totes les formes de pagament en una aplicació de mòbil.

Millorar la vida de les persones a través de la innovació, també és un dels objectius de la Fundació ActuaTech, que té com a patrons el Govern, FEDA, Andorra Telecom i la Universitat d’Andorra. La fundació, que té un conveni amb el Massachusetts Institute of Technology (MIT) , recull dades de FEDA, Andorra o departaments del Govern, que després les projecta en una maqueta en tres dimensions i les creua per extreure’n informació. Saboya explica que en aquestes maquetes, per exemple, es pot veure coses tan diverses com el comportament que tenen els turistes que venen al Principat o les capacitats d’energia fotovoltaica del país.

Ara bé, per a Saboya aquesta innovació no pot ser unilateral i ha de ser participativa amb els diversos sectors. Tot plegat, ha de servir per millorar la vida dels andorrans, però també ser un revulsiu per atreure turistes. «Per competir no has de ser el millor, sinó únic», manifesta Saboya. Per això, Andorra vol convertir-se en aquest laboratori en viu per ser més competitiu i amb la finalitat de poder oferir una millor experiència al turista quan estigui al país.