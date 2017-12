Un 10% de vehicles més per al pont de la Puríssima

L’Agència de Mobilitat preveu que l’afluència de visitants durant els propers dies, coincidint amb el pont de la Puríssima, sigui de les més elevades dels últims anys. La previsió és que entrin al país 157.000 vehicles, una xifra que és un 10% superior a la registrada l’any passat (143.000) i també un 8% per sobre de la de fa quatre anys, quan els festius al calendari van tenir una casuística similar a la d’enguany. El cap d’àrea de Mobilitat, Jaume Bonell, ha explicat que l’augment del 8% s’ha establert tenint en compte l’evolució positiva de les entrades de vehicles al llarg d’aquest 2017.



Les complicacions de trànsit d’entrada al país començaran dimecres i dijous, i els dies més complicats per sortir seran dissabte i diumenge. La previsió de 157.000 vehicles s’ha establert per al període entre l’1 i el 10 de desembre, tenint en compte que durant el passat cap de setmana ja hi va haver més afluència de l’habitual i que durant dilluns i dimarts les entrades també seran superiors a les d’un dia laborable normal. Del total, 114.500 vehicles accediran al país per la frontera hispanoandorrana i 43.000 ho faran per la francoandorrana.

Com cada any, s’ha establert un dispositiu especial per fer front a la forta entrada de vehicles en el qual hi participen els comuns, el COEX, la policia, el Servei d’Urgències Mèdiques. Però a més, cal seguir de prop l’evolució de la previsió meteorològica, que anuncia nevades per al divendres i el dissabte, tot i que la seva magnitud no està clara a hores d’ara.

A les previsions optimistes de visitants per a aquest pont cal sumar-hi també les que ja s’han elaborat de cara a les festes nadalenques, durant les quals s’espera l’arribada de fins a 260.000 vehicles.

Nous radars

D’altra banda, Bonell, va anunciar la instal·lació d’un nou radar fixe a la CG1, a la recta de la Margineda. Es tracta d’un dels aparells que fins ara estava situat a la CG2 en direcció a Encamp, que ha estat traslladat juntament amb un segon, que en aquest cas s’ha col·locat a les Bordes d’Envalira.

Al tram de Valira Nova i la Bartra s’hi instal·larà un dels dos nous radars de tram amb què es dotarà el país, juntament amb el que se situarà prop de la frontera del Riu Runer. Tot i que inicialment els dos nous aparells de tram havien d’estar en funcionament pel pont de la Puríssima, la seva col·locació s’ha retardat i entraran en funcionament a finals d’any, informa l’ANA.

Els talls a l’RN22 s’informaran amb més antelació

33 El ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, va assegurar ahir que en la darrera reunió amb les autoritats franceses es va acordar millorar la comunicació per tal que els transportistes sàpiguen amb més antelació quan es produirà un tancament o una restricció a l’accés a França a l’RN22 per culpa de la neu, així com de quan es reobrirà la carretera. En cas que s’allargui el tall, es faran combois per passar Pel que fa a l’ajuda amb la treta de neu Torres va recordar que sempre s’han posat els mitjans a disposició.