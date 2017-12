L’ACA va marcar com punt negre el de l’accident a Ordino al 2015

El lloc on es va produir el dijous de la setmana passada –23 de novembre– el fatal accident de trànsit que es va cobrar la vida d’una persona i que té una altra a l’Unitat de Cures Intensives de l’Hospital de Nostra Senyora de Meritxell està identificat per l’Automòbil Club d’Andorra (ACA), des de fa més de dos anys, com un punt negre. Així ho diu l’Informe de Mobilitat (Imaca) del 2014, també conegut com Imaca, i que l’entitat que presideix Enric Pujal va fer públic a finals d’octubre del 2015.

En aquell recull i a partir de les dades que els serveis de circulació dels comuns de cada parròquia van facilitar, l’ACA va fer un recull dels trams de concentració d’accidents de tot el Principat; van sortir 25 punts conflictius i un d’aquests era exactament el del tram de la Farga Rossell. Ni més amunt, ni més avall.Amb una precisió admirable.

L’Imaca del 2014 assenyala que la carretera General 3 «creua tota la parròquia d’Ordino fins Arcalís passant per diferents pobles amb característiques similars. Els trams més conflictius són l’entrada del poble (sortida de la Massana-Fraga Rossell–petit tram de doble carril), i l’entrada al poble (la Clota)».

El text precisa: «Els trams conflictius són l’entrada d’Ordino (sortida de la Massana- tram de doble carril)...»

Des de l’ACA aplaudeixen la decisió d’eliminar aquest maleït doble carril: «Veiem molt bé aquesta mesura, no aporta més que perill. No pacifica el transit sinó tot el contrari: ajuda a augmentar la velocitat. Així que tot el que sigui reduir-la, molt millor», va assenyalar Toni Sasplugas. El secretari general de l’entitat va eludir fer sang sobre un tema que l’ACA fa anys que avisa i que tant les administracions com el Govern han fet cas a mitges, ja que alguns punts s’han anat corregint i d’altres com el d’Ordino, no. Però tampoc nega que és un lloc de perill evident: «Un doble carril convida a córrer i es tanca just quan hi ha un revolt de gairebé 90 graus». És evident que qualsevol factor, sigui una distracció, un excés de velocitat o un altre motiu, podia tenir conseqüències fatals.

Punt negre no és cap joc de paraules inventat per l’ACA. La definició tècnica queda recollida en la Instrucció 01/TV-29 de la Direcció General de Trànsit d’Espanya, i la qual el defineix com «aquell emplaçament pertanyent a una calçada d’una xarxa de carreteres en el qual durant un any natural s’hagin detectat tres o més accidents amb víctimes amb una separació màxima entre l’un i l’altre de cent metres». Onze accidents es van comptar a la parròquia ordinenca aquell any, sent més d’un 30% d’ells a la Farga Rossell.