Molta afluència a l’última col·lecta de sang de l’any

Ahir al vespre, el director de la Creu Roja Andorrana, Jordi Llansó, es va mostrar «il·lusionat» davant del bon ritme de les donacions de sang aconseguides durant el dia. «Crec que arribarem a les 100, que era el nostre objectiu», va calcular Llansó. La col·lecta segueix avui des de les 11.00 i fins a les 21.30 i la Creu Roja ambiciona repetir o millorar les xifres d’ahir per poder complir la fita de les 1.000 donacions per a aquest any.

«Al matí hem començat amb més força del normal, molt aviat ja hi havia 30 persones a la sala», va explicar el director de l’organització andorrana. Llansó va opinar que el fred podria ser un factor que va jugar a favor seu, al contrari del que es podria pensar, «a la gent li ve més de gust estar en un lloc tancat que a l’estiu, per exemple» o potser darrere de les bones xifres hi ha també «una mica d’esperit nadalenc» que reforça les ganes d’ajudar.

Segons Llansó, respecte de les altres tres jornades de col·lecta que hi ha hagut durant el 2017 «en aquesta hi ha hagut més afluència, en un mode la tarda, tant la sala d’extraccions com la d’espera estaven plenes», va detallar. La recollida de sang a Andorra es fa a través del Banc de Sang i Teixits de Lleida. Per donar sang cal tenir entre 18 i 65 anys i pesar més de 50 quilos. També es recomana menjar i hidratar-se abans de fer la donació. A més, si és la primera vegada que es dona sang, cal portar un document d’identitat.