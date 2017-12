La Vall d’Aran lidera el rànquing dels rescats de muntanya (59) dels Bombers de la Generalitat durant aquest any, seguida del Ripollès (56) i el Pallars Sobirà (54). En relació amb la distribució territorial general de Catalunya, el Ripollès (83), el Vallès Occidental (78) i el Baix Llobregat (74) són les comarques amb més serveis.



Els Bombers de la Generalitat van realitzar, de gener a novembre de 2017, un total de 1.362 serveis a l’entorn natural, que inclouen rescats de muntanya (781), la recerca de persones perdudes (424), la recerca al medi marítim (96), la recerca i rescats en el medi fluvial (55) i la recerca i rescats en coves i pous (6). Pel que fa als mesos amb més serveis, van ser els de juliol i agost, coincidint amb el període de vacances i la major afluència de persones a la natura. Respecte a les intervencions amb persones perdudes, als indrets on els Bombers han fet més sortides són el Bages (29), Osona (25) i el Ripollès (25). Amb rescats a rius destaca el Segrià, amb un total de 5.

Amb la davallada de les temperatures i l’arribada del cap de setmana i dels dies del Pont de la Puríssima, en què és previsible una major afluència de persones a la muntanya, els Bombers de la Generalitat van fer una crida a extremar les mesures de seguretat per evitar incendis a la llar i accidents en l’àmbit natural.



En aquest sentit, els Bombers han reiterat que és molt important, en primer lloc, informar-se de la predicció meteorològica que, a més de fred, indica vent i neu en diferents zones del país. Així doncs, van aconsellar renunciar a l’activitat prevista si les previsions són dolentes. Una altra recomanació és que, en cas de travesses entre refugis, s’avisi al lloc de destí i, en cas de canviar la ruta o no anar-hi, notificar-ho. Des dels Cos de Bombers van indicar que planificar la sortida és molt important, així com portar material adequat. Segons aquestes dades, el 2016 segueix sent l’any amb més actuacions dels darrers 10 anys (1.410).

La majoria de rescats, als Pirineus i Montserrat

Les dades evidencien que el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici és una de les zones amb més rescats de muntanya. Els municipis pròxims a aquest espai protegit es distribueixen els rescats de la següent manera: 30 a Naut Aran, 23 Vielha e Mijaran, 18 a Espot i 14 a la Vall de Boí. D’altra banda, al petit municipi de Sant Esteve de la Sarga, al Pallars Jussà, per on s’accedeix al Congost de Mont-rebei s’hi ha fet aquest 2017 un total de 13 rescats. Més enllà dels Pirineus, la zona de Montserrat, molt freqüentada per escaladors, és un altre dels indrets amb un alt índex de rescats; 18 a la zona del Bruc (Anoia), 17 a Collbató (Baix Llobregat) i 13 a Monistrol de Montserrat (Bages). A Queralbs (Ripollès) se n’han registrat 25 i a Saldes (Berguedà) un total de 17. Al llarg del passat mes de novembre, els Bombers de la Generalitat han fet un total de 80 serveis al medi natural, on el més habitual ha estat el rescat de persones accidentades. L’any passat, la xifra de serveis en aquest entorn va ser de 104.