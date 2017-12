DA retreu al PS el protagonisme amb el contracte de baix rendiment

El Consell General va aprovar dijous passat eliminar el contracte de baix rendiment per a persones amb discapacitat. La mesura va ser discutida durant la sessió del Consell General i va obrir un debat de retrets entre el Partit Socialdemòcrata (PS) i Demòcrates per Andorra (DA) per veure qui era el responsable d’aquesta modificació.

La discussió, que continua present, s’emmarca en les esmenes que tant el PS com DA van presentar a la legislació que engloba la supressió de dit contracte: el Projecte de llei de mesures urgents per a l’aplicació del Conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat, fet a Nova York el 13 de desembre de 2006. Ambdós grups van demanar l’eliminació del contracte esmentat i a dia d’avui consideren que són els qui van posar sobre la taula aquest canvi.

Des de DA, la consellera general Maria Martisella va defensar ahir que l’esmena del seu grup regulava «detalladament el nou model d’inclusió laboral i sociolaboral de les persones amb discapacitat, en entorns oberts, inclusius i accessibles, i suprimia la regulació dels contractes de baix rendiment i d’aprenentatge en condicions especials», mentre que la del PS «únicament» proposava l’eliminació del contracte, sense anar més enllà.

De fet, des de l’Executiu també es comparteix aquesta idea, i és que tot i que no va voler entrar a valorar qui té raó en la lluita de mèrits, el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va explicar ahir en declaracions a aquest rotatiu que de les dues esmeneses van transaccionar encara que la del grup demòcrata era més «completa» i efectiva perquè «incloïa un model d’inclusió laboral».

A banda de les esmenes

Tot i això, el ministre va remarcar que l’eliminació del contracte s’ha pogut fer gràcies a tota una tasca de negociacions i de trobades amb cadascuna de les empreses implicades i que no es basa únicament en la presentació d’unes o altres esmenes, així com que el fet que importa és que de les 78 persones que hi havia contractades sota aquesta modalitat, només 22 continuen estan en les condicions de baix rendiment.

També en aquest sentit, el ministre va especificar que la prioritat abans d’eliminar el contracte era garantir que les persones adscrites a aquesta modalitat no perdessin la seva feina un cop s’aprovessin els canvis normatius. I és que davant de les modificacions, era probable que algunes empreses volguessin rescindir els contractes vigents. A més, Espot va defensar que la decisió de prescindir d’aquest contracte ja es va prendre durant la darrera trobada mantinguda entre el Govern i el Consell Nacional de la Discapacitat (Conadis), celebrada el passat mes de març.

Martisella també considera que la mesura ha estat possible gràcies al treball en conjunt i a les actuacions fetes de forma pautada, «ja que per tal de suprimir el contracte calia procedir modificant totes les disposicions legals que hi fessin referència, però, sobretot, i per sobre de tot, calia mantenir la seguretat jurídica de les persones amb discapacitat que tenien els contractes ja establerts i calia reconduir-los sense que cap dret se’ls veiés lesionat».

La visió del PS

Durant la sessió del Consell General de dijous passat, el conseller general del PS i president del grup mixt, Pere López, va retreure en diverses ocasions que el Govern havia trigat molt en eliminar les condicions de baix rendiment i que l’Executiu, tot i anunciar la supressió d’aquest contracte en diferents ocasions (com la reunió amb la Conadis), va presentar un projecte de llei que el mantenia.

Contracte de baix rendiment

Segons es va manifestar en diverses ocasions des de l’Associació de Familiars per a la Salut Mental a Andorra (Afmma), les persones que disposaven del contracte de baix rendiment no tenien dret a baixa quan estaven malalts, se’ls reclamava pagar una quota de 25 euros per conservar la feina i no disposaven de quitança en cas d’acomiadament.

A partir d’ara, però, quedarà totalment prohibit contractar a qualsevol ciutadà sota aquestes condicions i es garantirà que les persones amb discapacitat cobrin el sou mínim o més, ja que fins ara rebien una remuneració força inferior i en molts casos insuficient.