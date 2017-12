Jordan es retira per les lesions

El màxim exponent de l’equip de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) els últims anys ho deixa. Scotty Jordan, amb només 24 anys, decideix plegar a causa de les lesions que ha anat arrossegant al llarg de les temporades, que mai el van deixar competir com volia i que el van mantenir llargs períodes inactiu.



El freestyle és una disciplina arriscada, i els problemes físics són una opció sempre present. L’ens va crear l’equip el 2007 i era l’únic component que encara hi continuava. Però en tot aquest temps les lesions vam ser una constant en la seva carrera, aturant la seva progressió cada cop que succeïa pel temps que l’obligava a estar aturat. «Les lesions m’han fet frenar molt durant les temporades i no he pogut arribar al nivell que esperava o desitjava», admet Jordan, provocant que «a nivell d’objectius personals i de la federació no he pogut arribar al que volia». Quan tornava, es quedava endarrerit respecte a la resta, ja que «el nivell ara és molt exigent» i destacar després de la inactivitat pesa massa. El seu objectiu en un futur és formar part de l’estructura tècnica de la FAE: «M’estic formant per transmetre tot el que he fet aquests anys als nous atletes».

Jordan: «Les lesions m’han fet frenar molt durant les temporades i no he pogut arribar al nivell que esperava o desitjava»

Carles Visa, director tècnic de la FAE, lamenta profundament la retirada de l’esportista, però també valora que és una decisió «normal després de tants anys de lesions i veure que la teva progressió no acaba d’avançar», i més que «a l’esport d’alt nivell o hi estàs o no». Carles Aguereles es queda com el màxim exponent actual. Però aquesta temporada no podrà tornar, en el millor dels casos, fins a final de curs, ja que es troba recuperant-se d’una lesió al genoll que el va obligar a passar pel quiròfan. El mes vinent els metges decidiran si pot tornar a posar-se els esquí. «Estem treballant molt dur per tornar al 100%», assegura Aguareles. La FAE treballa amb els clubs del país i amb la Federació Espanyola d’Esports d’Hivern per a que sorgeixen joves valors nacionals. Actualment Pau Rabassa, de 16 anys, i Nil Brocant, d’11, formen part de l’estructura de la federació.