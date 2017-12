La Nit dels joves

Ordino va acollir una nova edició de la Nit de l’Esport, on els atletes i les entitats més destacats del país tenen el seu reconeixement a tota la feina realitzada el darrer any. En aquesta ocasió van tenir un paper protagonista els joves, com és el cas d’Irineu Esteve i Mònica Doria, que van guanyar el premi al millors en categoria sènior. L’equip de rugbi 7 sub-18 femení també va tenir el seu guardó.



Els guanyadors individuals se segueixen dividint pels diferents períodes de l’any. El millor esportista d’estiu és Cristian España, per la 21a posició assolida en la classificació general de motos a la darrera edició del Ral·li Dakar, sent primer a la classe dos. En femení va ser-ho Doria per la medalla d’or en C1 obtinguda al Campionat d’Europa júnior, a més de ser semifinalista a les finals de la Copa del Món absoluta a Ivrea (Itàlia) i dels Mundials júnior de Bratislava (Eslovàquia). Rebre aquest guardó «no m’ho esperava. La promesa potser sí, però no el sènior. Estic molt contenta que et reconeguin l’esforç que fem cada dia i tota la suor que li dediquem», assegurava la palista, més que satisfeta perquè «un premi com aquest t’anima a seguir endavant i entrenar, i a fer-ho bé, que al final és el que importa». A més ahir complia 18 anys, pel que va ser «un dia complert», amb un regal en forma de premi.

Esteve: «És un orgull que et donin aquest premi sobretot per representar al país, perquè és aquí on he passat la meva vida»

De la temporada hivernal, els resultats d’Esteve l’avalen per adjudicar-se el màxim guardó, sent quart al Mundial sub-23 de Soldier Holow (Estats Units), guanyador de la Copa d’Europa absoluta de Val Didentro (Itàlia) i tercer de la general d’aquest campionat. La campanya passada «de moment és la millor que hem fet fins ara i esperem a veure com comencem aquesta. Estem molt contents en Copa d’Europa perquè ho vam lluitar fins al final de tot. És un circuit bastant llarg i estem bastants dies fora, i sobretot com vam acabar, perquè no tenia més forces i les vam treure d’on no n’hi havia», remarcava Esteve. En la que recentment acaba d’iniciar «ens espera una temporada bastant difícil, però esperem seguir igual o millor». Valora el reconeixement que li dispensen: «És un orgull que et donin aquest premi sobretot per representar al país, perquè és aquí on he passat la meva vida». En fèmines el guardó va ser per a Mireia Gutiérrez, que va classificar-se en la 25a i 26a posició a les proves de la Copa del Món d’eslàlom de Zagreb (Croàcia) i Semmering (Àustria), respectivament.

Promeses emergents

En categoria promesa els guardonats van ser el taekwondista Jorge González, la judoka Lea Adam, el freeskier Carles Aguareles i l’esquiadora Cande Moreno. El considerat millor equip masculí és el de vòlei platja format per Xavi Folguera i Geni da Silva, que van ser campions als Jocs dels Petits Estats de San Marino. El conjunt femení més destacat és la selecció de rugbi 7 femenina sub-18, que va ser quarta a l’Europeu Trophy de la categoria.

L’esdeveniment més rellevant és el que va organitzar Vallnord Pal-Arinsal de les proves de la Copa del Món i els Mundials màster de BTT. La nit de l’Esport és un esdeveniment on també es tenen en compte altres aspectes, atorgant diversos reconeixements. Roger Vidosa el va tenir per la seva trajectòria esportiva, Clàudia Brunet i Toni Bou pels resultats assolits, la 40a edició de la Volta als Ports d’Andorra com a esdeveniment, i els serveis de circulació dels set comuns per la tasca que realitzen quan es porten a terme les competicions al carrer o les carreteres. Els aniversaris destacats de les entitats també van tenir el seu moment, amb el 75è de l’FC Andorra i el 50è de la Federació d’Escacs Valls d’Andorra. H