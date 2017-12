La base de dades compta amb 260 voluntaris inscrits

El departament de Joventut i Voluntariat ha participat durant l’any en 19 esdeveniments que han mobilitzat 670 voluntaris. Les xifres s’han donat a conèixer coincidint amb el Dia internacional del voluntariat. La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, i el coordinador de polítiques de Joventut i Voluntariat, Agustí Pifarré, van fer ahir el balanç. Els esdeveniments més importants, i que han requerit més participació de voluntaris, han estat el Cirque du Soleil, la Vuelta a Espanya, la Bicicletada, la Cursa de la dona, la Caminada contra el càncer, el Dia de l’esport per a tothom, la Cursa popular d’Anyós Park, i el Territori Special. Gelabert va recordar que els objectius del departament de Joventut i Voluntariat són el reconeixement de l’esforç, el foment de la cooperació, i el desenvolupament social. També va explicar que, entre les seves funcions, hi ha també el foment de la participació ciutadana i comunitària.

La participació de voluntaris ha anat creixent. Així, dels quatre esdeveniments amb 295 voluntaris del 2010 s’ha passat als 19 esdeveniments i 670 voluntaris d’aquest any. El 2016 es va assolir la xifra més alta, amb 756, però es va produir l’arribada del Tour i això va fer que augmentés el número. Actualment, Joventut i Voluntariat disposa d’una base de dades amb 260 persones. Un altre fet significatiu d’aquest any és que els alumnes de Batxillerat de l’escola andorrana reben formació de voluntariat amb vint hores anuals. Gelabert no descarta que aquest ensenyament es pugui traslladar als centres educatius del sistema andorrà i francès. Des del departament de Joventut i Voluntariat també s’estableixen programes formatius oberts com un curs d’iniciació, el de primers auxilis i riscos naturals. D’altra banda, es duen a terme accions promocionals. Així, el mes d’octubre passat es va participar a la Fira d’Andorra la Vella, cosa que va permetre la inscripció d’uns 50 nous voluntaris.