L’Alt Urgell recull 17.259 quilos d’aliments

L’Alt Urgell ha recollit un total de 17.259 quilos d’aliments en el marc del Gran Recapte, que s’ha organitzat aquest passat cap de setmana. Es tracta d’una quantitat superior a la del 2016, en què se’n van aconseguir 16.686. La xifra total s’acabarà d’arrodonir amb els productes recaptats a Caser residencial d’Oliana, on la iniciativa es perllonga durant tota la setmana. El balanç l’ha fet Aliments per la Solidaritat, que gestionarà el material de primera necessitat que han aportat els alturgellencs.

A la Seu d’Urgell s’ha recaptat un total de 14.289 quilos de productes, una xifra que també inclou la recollida als municipis de Montferrer i Coll de Nargó. Pel que fa a Oliana, la quantitat total ha estat de 2.320 quilos, mentre que a Organyà se n’han sumat 650, informa RàdioSeu.

El Gran Recapte té com a objectiu contribuir a garantir l’alimentació bàsica de les famílies en situació de vulnerabilitat de la comarca alturgellenca, ateses pel Consorci d’Atenció a les Persones (Capau) i les entitats Càritas, la Seu Solidària i Creu Roja, impulsores del projecte Aliments per a la Solidaritat. En nom d’Aliments per Solidaritat, la tinent d’alcalde d’Atenció a les Persones de la Seu, Anna Vives, ha volgut agrair la col·laboració als veïns i voluntaris que han fet possible la recollida solidària; a l’Institut Joan Brudieu, que per tercer any consecutiu s’ha adherit al recapte dins del seu projecte de Servei Comunitari; a l’empresa Peusa, que hi ha col·laborat econòmicament; a l’Institut Auvenç d’Oliana, al Club Cadí Canoë-Kayak i a Caser Residencial Oliana, així com a als establiments comercials que hi han participat.