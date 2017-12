Deixar de servir copes mitja hora abans de tancar les discoteques

El Govern estudia que les discoteques de tot el país deixin de servir alcohol mitja hora abans de tancar, segons va poder saber EL PERIÒDIC. És un projecte que està en estudi i que, en un primer moment, es va proposar que es portés a terme al Pas de la Casa per evitar les situacions d’incivisme que es donen al carrer un cop tanquen els locals d’oci nocturn, però que ara es podria fer extensible a tot el Principat.



Segons van assenyalar ahir fonts del Govern, encara no hi ha res decidit i és una de les possibilitats que s’està estudiant. Per això, representants del Govern s’han reunit amb representants de locals d’oci nocturn per valorar aquesta situació.



Ara bé, Said Samadi, l’encarregat de la discoteca del Buda Espai, va destacar ahir que la setmana passada es van reunir amb representats del Govern i que els hi van dir que és un projecte que hauria de tirar endavant aviat. De fet, des dels locals temen que sigui una realitat de cara les festivitats nadalenques. «Creiem que estarà en marxa aquest Nadal», va destacar Samadi. En aquest context, va relatar que els havien indicat que, primer, la mesura s’havia de publicar al BOPA i a partir de llavors es faria efectiva.



Tanmateix, des de l’Executiu es remarca que el projecte no està tant madur i que no s’ha pres cap decisió i, per tant, els recels que pugui despertar en alguns establiments són en aquests moments infundats.

Repercussió a les vendes

Malgrat aquest advertiment, alguns empresaris de la nit temem que si s’aplica la mesura pugui perjudicar les vendes, ja que la facturació s’acabarà més aviat. «Es tancarà la facturació mitja hora abans, i esperem que la gent arribi abans», va ressaltar Samadi.



No és des de l’únic local en el quan han mostrat malestar. De fet, altres fonts del sector creuen que amb això es pot «matar l’oci nocturn» del Principat. Un dels problemes és que, normalment, les persones primer van a un bar i després a la discoteca. Normalment, els bars tanquen a les tres i les discoteques a les cinc, però si han de deixar de servir copes mitja hora abans només tindran un marge d’hora i mitja per fer caixa.

Aquesta, però, no és l’única preocupació, ja que també temen que això pugui portar conflictivitat amb els clients, ja que es poden posar agressius quan els hi diguin que no poden servir, encara que estigui obert el local d’oci nocturn. Tot plegat, ha creat preocupació entre el sector que tem que la mesura s’implementi sense previs avis i aquest hivern, cosa que podria afectar aquests establiments, ja que és quan més es factura de l’any coincidint amb l’arribada de turistes que venen a esquiar, un temor que amb el calendari a la mà és del tot impossible perquè hauria de passar abans pel consell de ministres.

Antecedents

En el Pas de la Casa han estat reiterades les queixes veïnals pels actes d’incivisme que provoquen els joves turistes que acudeixen a la localitat a esquiar. Per aquest motiu, al maig es va posar en marxa una taula transversal d’oci nocturn al Pas de la Casa en la qual es reuneixen representants del comú, de Govern i del teixit empresarial i comercial per abordar la situació. En aquest context, una de les propostes que hi havia sobre la taula és deixar de servir alcohol mitja hora abans que tanquessin els locals.

Augmenta el consum d’alcohol entre els joves

33 La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, va destacar ahir que s’ha incrementat el consum d’alcohol entre els adolescents. Gelabert va assenyalar que és un tema que preocupa i del que se’n parla a la Taula Permanent de Joventut, que reuneix la ministra, el coordinador de polítiques de Joventut i Voluntariat i els consellers comunals. Una altra acció que es du a terme són les xerrades que fan els tècnics comunals a les escoles juntament amb els tallers de prevenció del consum de cànnabis. Segons Gelabert, «tots els comuns han de treballar conjuntament amb Govern i ja s’estan realitzant mesures de prevenció en algunes parròquies», segons recull l’ANA.