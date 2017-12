Marín disputarà les copes del món de desembre

Porta temps treballant-s’ho per aconseguir-ho i finalment podrà fer-ho. Lluís Marín participarà a les proves de la Copa del Món que se celebren aquest mes de desembre. En aquesta tornada l’objectiu és el d’agafar ritme de competició per al gener ser més competitiu en aquest calendari, pensant també en els Jocs Olímpics de Pyeongchang.

Des de que va iniciar la recuperació, tant el mateix surfista de neu com la pròpia Federació Andorrana d’Esquí (FAE) es van posar l’objectiu de poder reaparèixer durant aquest mes. L’evolució i les sensacions de Marín a les estades realitzades durant la pretemporada són positives, i per aquest motiu debutarà aquest curs a la Copa del Món que es disputarà els dies 12 i 13 a l’estació francesa de Val Thorens. Després seguirà el calendari amb les de Montafon (Àustria) del 15 al 17, i a Cervinia (Itàlia) el 21 i 22.

Marín: «Les sensacions són bones perquè hi ha hagut una progressió prou gran en les últimes estades»

Marín assegura que «les sensacions són bones perquè hi ha hagut una progressió prou gran en les últimes estades, perquè al principi estava molt lluny però ara estic bastant millor. Faig bons cronos però tampoc estic sent del tot estable a les baixades, està costant-me una mica a les sortides, però després em defenso bastant bé». En aquestes curses els resultats són completament secundaris. Carles Visa, director tècnic de la FAE, remarca en aquest sentit que «la intenció és agafar quilòmetres en els circuits, tenint en compte que ara per ara porta menys hores de circuit que la resta de companys d’equip. L’objectiu és estar al cent per cent a mitjans o finals de gener. A l’actualitat està bé físicament i tècnicament, però ens falta ritme i la millor manera d’entrenar-lo és fent aquestes curses».

Esteve i Alayrach no acaben

Els dos representants andorrans no van poder completar l’eslàlom de la Copa d’Europa de l’estació sueca de Fjaetervaalen. Àxel Esteve i Josh Alayrach no van completar la primera mànega. El guanyador va ser el suís Ramon Zenhaeusern amb 1.45,81 minuts. Avui es disputa un nou eslàlom a la mateixa estació escandinava.

En el segon gegant dels Campionats Nacionals júnior de Noruega, a Hemsedal, Àlex Rius va ser el més destacat dels esquiadors andorrans, classificant-se a la 24a plaça amb un registre de 2.17,87. Pol Suàrez va ser 26è (2.18,28) i Lucas López 35è (2.20,65). El guanyador va ser el noruec Karl-Erik Joessund amb 2.14,44. El van acompanyar al podi els seus compatriotes Marius Solbakken (2.14,67) i Marius Brakestad (2.14,82).