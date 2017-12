Un tió de llegenda

L’adaptació d’una llegenda sobre el bosc i el tió va servir per tirar endavant un projecte artístic al bosc de l’Esquella, ubicat entre el coll d’Ordino i Segudet. L’artista Anna Rico va ser l’encarregada de donar-li vida, inspirant-se en un relat popular. El projecte, que ha tingut un cost de prop de 10.000 euros, estarà obert tot l’any. No obstant això, la consellera de Cultura del comú, Vanessa Fenés, va informar que treballen en un nou projecte cultural per a l’estiu a la zona, sempre partint d’una «vessant familiar».

Segons la llegenda, el bosc donava molts troncs als camperols, per cuinar i escalfar-se del fred. Un fet que no va agradar a una bruixa, que va tirar un malefici a la zona: pretenia que els troncs del bosc no cremessin. Però era tan fort el vincle entre el bosc i els camperols, que el malefici no va tenir èxit del tot. Els troncs no cremaven, però si els camperols donaven cops de bastó als arbres, aquests donaven regals i menjar. I és que els troncs es van convertir en tions màgics amb cares i mantes. Finalment, la bruixa va enviar mil ulls al bosc per vigilar que no deixi de ser estimat i segueixi estant encantat.



Per representar aquesta llegenda, Rico va pintar els arbres del bosc amb cares i mantes, va decorar amb ulls els camins del circuit, i va instal·lar un tió gegant a la seva entrada. El projecte va ser possible gràcies a la cessió al comú dels terrenys del bosc de l’Esquella per part del quart d’Ordino, segons l’ANA.