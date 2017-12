Caldea, la ubicació més escollida entre els postulants al casino

El Govern va procedir ahir a l’obertura dels darrers sobres que integren el concurs del casino i que contenen els projectes finals de les nou empreses que s’han postulat per construir una sala de jocs al país. Segons va informar l’Executiu, les entitats interessades han presentat un total de 13 projectes, i d’aquests, cinc tenen com a ubicació el centre termolúdic de Caldea. De la resta, dos han escollit el Centre de Congressos d’Andorra la Vella, tres proposen un edifici de nova construcció al Clot d’Emprivat i tres aposten per alçar una infraestructura a la parcel·la que comunica l’avinguda Meritxell amb Prat de la Creu.

Per completar les valoracions de la mesa que haurà de decidir el guanyador del concurs, durant el proper mes de febrer es preveu que totes les empreses facin una presentació –que serà de caire privat– dels seus projectes, amb la voluntat de poder dissipar així tots els dubtes. Un cop recopilada la informació necessària, al cap d’aproximadament un mes, es procedirà a adjudicar la llicència de construcció i gestió del casino.

Les iniciatives de Cirsa

Una de les societats que opta al concurs és Cirsa Gaming Corporation. L’empresa, que assegura que fa més de 15 anys que està estudiant establir-se a Andorra, ha presentat dos projectes (un ubicat a Caldea i l’altre al Clot d’Emprivat), i segons va detallar ahir la mateixa entitat, ambdós iniciatives inclouen una extensa oferta «integral de joc, restauració i entreteniment».

Tal com estan concebudes i plantejades les dues propostes, Cirsa preveu un «augment significatiu del nombre de turistes i pernoctacions al Principat, així com un important impacte econòmic per al país i la creació de nous llocs de treball directes i indirectes». La inversió de Cirsa incorpora a més plans de formació dels nous empleats, campanyes de difusió sobre el joc responsable entre tots els seus públics objectius i l’obertura de diverses vies de col·laboració amb la Universitat d’Andorra.

Detalls dels projectes

Cirsa aposta per un nou edifici de tres plantes de 2.500 m2 o dos pisos de Caldea que estan en desús

La proposta de Cirsa que escull com a ubicació el Clot d’Emprivat i que aposta per un edifici de nova construcció preveu fer una infraestructura «singular» i d’ús «exclusiu per al Casino». L’edifici comptaria amb una superfície de 2.500 m2 distribuïda en tres plantes, «incloent oferta de joc i Non-gaming com un restaurant Premium, bars i sales per a esdeveniments, a les quals se sumaria una terrassa per a música en viu i altres esdeveniments socials». Tanmateix, el projecte comptaria amb un pàrquing subterrani i espais per al personal, amb un total de 4.805 m2. L’obertura d’aquest casino es preveuria per l’any 2020.

D’altra banda, el projecte que proposa com a ubicació Caldea situaria les sales de joc en un espai de dos pisos que actual es troba en desús i englobaria una extensa oferta de places de pàrquing. Segons Cirsa, el pla «destaca també per la seva àmplia oferta de Non-gaming com un restaurant Premium, bars i sales per a esdeveniments». L’obertura d’aquest casino estaria prevista pel 2018.

Casinos Cirsa

Cirsa té actualment 153 casinos en vuit dels 10 països en els quals opera. Tot i això, tal i com detalla la mateixa entitat, el grup continua valorant altres projectes d’inversió tant en els mercats en els quals ja està present com en nous països (com Andorra).

Els 153 casinos que opera Cirsa donen feina a 11.000 persones i compten amb 50 milions de visitants a l’any. L’empresa detalla que la capacitat «de gestió i d’adaptació a tot tipus de demanda, així com una àmplia oferta de Non-gaming, ha permès que Cirsa sigui líder a Llatinoamèrica» i que compti «amb dos dels top cinc casinos a Espanya: el Casino València i el Casino Marbella».