El MoraBanc es planteja vèncer i guanyar també l’‘average’

Les possibilitats que el BC MoraBanc Andorra es classifiqui pel top 16 de l’EuroCup passen per sumar victòries en els quatre partits que li queden. Només té un triomf en els sis enfrontaments disputats a la competició continental, i avui necessita vèncer per continuar tenint esperances. El rival és el Fiat Torí i no només és bàsic vèncer, sinó també recuperar els sis punts que es va perdre a la capital piemontesa. El matx es juga al Poliesportiu d’Andorra a les 20.00 hores.



Queden quatre jornades per concloure la primera fase i el conjunt de Joan Peñarroya té com a imperatiu derrotar als italians. «Som conscients que és un partit que s’ha de guanyar. No tenim més coixí, si volem continuar vius en aquesta competició hem de guanyar quasi bé tots els partits que ens queden», assegura l’entrenador egarenc, que no només pensa en el triomf: «Quasi tant important com la victòria és superar l’average». A Torí van caure per 92-86, pel que necessiten superar aquesta diferència per en cas d’empat superar als transalpins, que acumulen dos triomfs més que els del Principat. «Tots sabem de la transcendència del partit per continuar amb opcions dins l’EuroCup, davant un rival amb el qual van sortir amb sensacions rares del partit de Torí, perquè vam fer una primera part amb un molt bon control de partit i després vam tenir 10 minuts en els quals vam fer que ells entressin i s’emportessin el matx».

Peñarroya: «No tenim més coixí, si volem continuar vius en aquesta competició hem de guanyar quasi bé tots els partits»

Es tracta d’un contrincant «amb jugadors atlètics, amb molt talent», però «si fem les coses bé segur que tindrem totes les opcions». El que no faran serà jugar amb el marcador: «No busquem un partit a seixanta punts, però sí en el que estiguem sòlids en les nostres situacions defensives i on el rival no jugui còmode i anoti amb facilitat. A partir d’aquí depenent amb les possessions amb les que jugues pot haver-hi més o menys punts». L’equip es presenta al matx europeu després de la derrota patida a València, on el MoraBanc va mostrar dues cares ben diferents. «A la primera part no vam estar al nostre nivell, però a la segona l’equip fa un autèntic partidàs», després de dos primers quarts amb «un ritme que no ens convé, tant ofensiu com defensiu. Ho hem d’evitar i tenir la grapa, lluita i agressivitat que vam demostrar a la segona part». La derrota es produïa a la pròrroga, una circumstància que no és nova aquesta temporada a la Lliga Endesa. «No és una situació gaire normal que dels sis partits que portem perduts tres siguin a la pròrroga», per tant, «hem de millorar, jugar millor, i en aquests moments aquesta mica de fortuna o dinàmiques ajuden que els partits vagin cap a una banda o l’altra», pel que «seguim insistint» i si es torna a produir «esperem que es capgiri».

Plantilla convençuda

El repte que té per davant el MoraBanc el tenen ben assumit els jugadors. «Estem amb confiança per fer un partit d’alt nivell contra el Torí», exposa Przemek Karnowski, destacant que «és molt important per a nosaltres vèncer. El primer objectiu és guanyar, el segon fer-ho per més punts dels que vam perdre a Torí. És el que tenim tots al cap». El conjunt italià compta amb «molts bons jugadors en l’aspecte individual. Haurem d’estar molt atents per aturar-los, sobretot en l’u contra u, al pal baix i a tot arreu de la pista. La defensa serà clau com va ser la segona part a València», corregint errors passats, ja que a la capital del Turia «vam sortir una mica adormits», i a la represa «vam tenir aspectes positius com la defensa que vam fer i com els vam aturar. A la pròrroga no ho vam fer igual de bé, ens van fer massa punts».

Desembre atapeït

El calendari pels andorrans és exigent, «tenim nou partits en 27 dies. És un camí dur el que tenim al davant, però estem preparats físicament i mentalment per afrontar-lo», afirma el pivot polonès, que veu l’equip en fase ascendent i «estem en la línia d’estar en el millor moment de la temporada. És evident que vam aconseguir una gran victòria contra un equip d’Eurolliga com és l’Unicaja, vam lluitar el cap de setmana passat contra un altre bon conjunt d’Eurolliga com el València, i això ens dona aquesta confiança per fer un bon partit davant el Torí». A nivell personal aquesta millora també la veu després del seu aterratge des dels Estats Units. Com a nouvingut «hi ha un procés d’adaptació tant a l’ACB com l’EuroCup, però cada cop estic amb més confiança per rendir al nivell a les dues competicions».

Shurna torna als entrenaments i té opció de jugar

La tornada a les pistes de John Shurna es pot produir avui mateix. L’ala-pivot nord-americà tornava dilluns als entrenaments després de patir una pneumònia que l’ha deixat fora de les pistes i del treball de grup durant més de dues setmanes. Avui estarà convocat per a l’enfrontament davant el Fiat Torí, però «evidentment no està físicament bé», exposa Peñarroya. Qui no hi serà és Vlado Jankovic, que es troba en el tram final de la seva recuperació del trencament fibril·lar al bessó que va patir. S’espera que aquesta mateixa setmana pugui entrar a la dinàmica de grup, amb data encara sense confirmar de cara a la seva reaparició.