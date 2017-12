Les revistes ‘Cadí-Pedraforca’ i ‘Pyrénées Magazine’ guanyen els premis Pirene

Els premis Pirene de periodisme interpirinenc, que aquest any celebren la 22a edició, han reconegut un reportatge de la revista Cadí-Pedroaforca, un altre de Pyrénées Magazine, així com els documentals Ella, la vall i L’allau d’Arinsal. El certamen l’organitzen el departament de Promoció cultural i política lingüística i el Gabinet de comunicació del Govern. En aquesta edició, el jurat va avaluar els 39 treballs, dels quals 35 de premsa escrita i quatre d’audiovisuals. Els reportatges van procedir d’Andorra, França, Aragó, Catalunya i el País Basc, i els idiomes en què s’han presentat van ser català, castellà i francès.



En premsa escrita, el reportatge premiat va ser el dossier Pobles buits del número de la revista Cadí-Pedraforca publicada la tardor-hivern 2016. El jurat va valorar que el reportatge tracta el tema de l’abandonament dels territoris de muntanya «amb una tria de testimonis molt acurada i destaca per la qualitat de la redacció i el rigor periodístic». El coordinador del dossier, Carles Pont, exdirector de la revista, va explicar que els pobles que hi surten «no estan morts», ja que encara queden «testimonis vius». L’actual director de la revista, Guillem Lluch, va afegir que Cadí-Pedraforca «vol deixar testimoni d’allò que se’n va, conservar la petita història de com era la vida a les comarques».

També va estrenar guardó: el de millor reportatge de temàtica mediambiental, dotat amb 1.500 euros pel ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat. La guanyadora va ser la periodista Mari Ange Lobera pel conjunt de reportatges publicats a la revista Pyrénées Magazine, en particular per Beautés éphémères des Pyrénées’ i Ceux qui content fleurette. Lobera va subratllar que ‘Pyrénées Magazine’ és «un mitjà per transmetre la riquesa ecològica dels Pirineus».

Documentals

La producció Ella, la vall, codirigit per Albert Cristòfol i Albert Galindo, de la productora Qucut Producció i Animació,i emès per Andorra Televisió, reprèn la temàtica de les zones de muntanya amb pocs habitants, com les Valls d’Aguilar, a l’Alt Urgell, i presenta la vida actual des d’un punt de vista femení que el jurat va considerar «molt interessant i amb un enfocament obert al futur». Els directors van ressaltar que, com ‘Cadí-Pedraforca’, el treball pretén «preservar i difondre la cultura de muntanya», segons l’ANA.



L’allau d’Arinsal, de Ràdio i Televisió d’Andorra ha estat dirigit per Anna Pifarré, realitzat per Ignasi Llobet amb la producció d’Eva Pesado, RTVA i el Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya d’Andorra (Cenma), i emès per Andorra Televisió. Marc Pons, del Cenma, ha valorat «el rigor científic» amb què s’ha elaborat el treball. El 8 de febrer de 1996, l’allau de les Fonts, a Arinsal, es va desprendre a 300 quilòmetres per hora, arrossegant un milió i mig de metres cúbics de neu.