SDP no entén el pressupost del SAAS

El partit Socialdemocràcia i Progrés (SDP) no entén que hi hagi «contradiccions» entre les declaracions efectuades divendres passat pel director general del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), Josep Maria Piqué, i el pressupost de la mateixa entitat.

Piqué va assegurar que el «SAAS no maquilla les dades» de les hores extres i de guàrdia i que les despeses derivades d’aquest departament han disminuït un 22%, passant d’1,6 milions d’euros el 2015 a 825.000 l’any passat. El director va fer aquestes declaracions precisament en contestació a anteriors acusacions d’SDP. Però segons el secretari d’organització de la formació, Joan-Marc Miralles, les xifres donades continuen sent errònies, ja que des del Govern «s’ha especificat que els 825.000 euros corresponen només a la partida de guàrdies i que no s’han sumat ambdues quantitats».

A banda, Miralles també va denunciar que des del SAAS s’ha estat assegurant que manquen efectius per a l’àrea d’urgències i que el pressupost de l’any que ve de l’hospital únicament contempla la inclusió d’una persona per a aquest departament: un ginecòleg, «mentre que per a altres sectors, com el de recursos humans o de gestió i administració interna, s’han previst contractacions per un import aproximat de 83.000 euros».

Amb tot, Miralles considera que les declaracions que es fan des del SAAS «de cara a la galeria» no tenen res a veure amb les accions que després es prenen, «ja que si veritablement es requereix més personal per a urgències no entenem com és que la partida que més s’ha augmentat del pressupost ha acabat sent la destinada a les àrees de contractació de personal o gestió i administració».