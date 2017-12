Compromís perquè el tabac no superi el 30% de diferencial amb Espanya

El cap de Govern, Toni Martí, s’ha compromès amb la Unió Europea (UE) a què el preu del tabac no superi mai el diferencial del 30% amb el preu d’Espanya. Així es va concretar en la reunió que el líder de l’Executiu va mantenir fa un mes al Principat amb el cap negociador adjunt de l’acord d’associació entre Andorra Mònaco i San Marino, Claude Maerten. Segons fonts consultades, el compromís es manté només amb Espanya perquè el preu de tabac no és tan elevat com a França, país amb el qual el diferencial seguiria sent més alt.



Segons fonts parlamentàries, aquest compromís es va posar sobre la taula dilluns durant la compareixença de la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, a la comissió de Política Exterior. En la mateixa, la ministra va exposar que la limitació de 1.600 tones anuals de tabac per als importadors durant els 10 primers anys de l’acord –una xifra que correspon a la mitjana d’importacions de la última dècada– queda finalment descartada. Aquesta mesura anava acompanyada d’una sanció econòmica per als fabricants que excedissin aquesta xifra anual amb un recàrrec d’un 20% més dels impostos a pagar. La nova proposta posa sobre la taula la idea de mantenir durant la primera dècada l’estatus actual del tabac i a partir d’aquesta data anar incrementant progressivament les taxes en la importació.

Petició de 30 anys

Maria Ubach també va informar als consellers generals que la proposta de l’Executiu a la Unió Europea en el marc de les negociacions per l’acord d’associació demana un termini de transitorietat de 30 anys per al tabac. És a dir, que en tres dècades a partir de la signatura de l’acord el producte entraria directament a la Unió Duanera, sense estatus especial. De fet, segons les fonts, el tracte actual només es mantindria durant els deu primers anys i després s’aniria reduint el seu pes amb un increment progressiu de les taxes d’importació.

SDP és l’única formació que ha valorat la proposta. Els progressistes consideren que canviar les demandes és una mostra de falta de seriositat i que podria afectar negativament les negociacions.

En un inici, la proposta del Govern passava per mantenir el tracte del tabac actual durant els primers 20 anys, amb processos de seguiment cada cinc anys i amb la possibilitat d’allargar el termini passades les dues dècades. Cal recordar que els ingressos pel tabac suposen aproximadament un terç del total de la recaptació de l’Estat.



Crítiques d’SDP

L’única formació que va voler valorar les noves línies de la negociació amb Europa va ser Socialdemocràcia i Progrés (SDP). De la veu del conseller general, Víctor Naudi, van considerar que «no pot ser que cada dia hi hagi noves formes de negociació. Un dia es diu 20 anys i al cap d’uns mesos 30. Això no es bo per les negociacions perquè mostra que no es un procés seriós».



Des del punt de vista dels progressistes, aquest canvi es pot interpretar des d’Europa «com que Andorra no sap el que vol». Així, Naudi va considerar que la negociació s’està portant «a la defensiva», estirant massa la corda. Un fet que, va alertar, «pot cansar a la Unió Europea i fer que adopti una posició més ferma». En el mateix sentit, el secretari d’organització de la formació, Joan Marc Miralles, va deixar clar que «si es fan amb propostes poc serioses la UE es posarà tossuda».



En tot cas, des d’SDP van apuntar que cal proposar altres mesures com «guanyar amb les franquícies o demanar ajuts per la pagesia perquè és molt maco dir que ara es podran dedicar a altres sectors però sense ajuts no es podrà fer d’un dia per l’altre».

Cauen per setè mes seguit els ingressos per la taxa al tabac

Els ingressos per la taxa al tabac segueixen en caiguda lliure i el mes de novembre es registra una davallada per setè mes consecutiu. Concretament, en comparació amb el realitzat el 2016, els ingressos han disminuït un 16,5%. Amb tot, les altres recaptacions dels primers quatre mesos de l’any –abans de l’aprovació de l’increment d’un 10% de la taxa del producte– fa que l’acumulat des del mes de gener fins al novembre segueixi sent un 3% superior a l’any passat. En total, en el que portem d’any s’han recaptat 99,6 milions d’euros.



Les davallades més important es van produir el mes de maig i juny, amb un 57,5% i un 83,5% menys que l’any anterior respectivament, just després de la pujada de preu del tabac. Per la mateixa raó, el mes d’abril la pujada respecte l’any precedent va ser del 119,7%.

La caiguda dels ingressos per la taxa al tabac coincideix també amb una baixada dels diners recaptats a la duana. Concretament, el mes de novembre els ingressos van caure un 8,3% respecte el mateix mes de l’any precedent. Com passa amb els ingressos per tabac, però, l’acumulat des d’inicis d’any fins ara segueix sent positiu, amb un 3,4% més que l’any passat.



Els mesos mes dolents fins ara han estat maig, juny i juliol amb percentatges negatius del 21,6%, el 39,3% i el 30,9% respectivament. En total, doncs, la duana també registren el setè més consecutiu de caiguda d’ingressos generals.