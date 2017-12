Les estacions d’esquí nòrdic esperen rebre 70.000 visitants

Complir és vital per augmentar la credibilitat

Per la seva banda, la tècnica de la Mancomunitat de les Estacions d’Esquí Nòrdic, Imma Obiols, va exposar que la neu que pot caure en els propers dies ajudarà a consolidar la temporada de cara a les vacances d’aquest Nadal. A més, va considerar que es poden assolir bones xifres per aquesta campanya d’hivern perquè l’esquí nòrdic és cada cop més conegut.

El gerent de Sant Joan de l’Erm, Miquel Prat, va indicar ahir que preveuen arribar a la plena ocupació del refugi demà, 8 de desembre, i d’entre el 60 i el 70% la resta de dies del pont festiu. Després que l’any passat s’iniciés una de les millors temporades pel que fa a l’esquí nòrdic, ja que aquesta va arrencar el darrer cap de setmana de novembre, per enguany també s’espera mantenir o fins i tot incrementar el nombre de visitants a les pistes respecte l’any passat.

A l’estació alturgellenca de Sant Joan de l’Erm, i també a les d’Aransa i Lles (Cerdanya), la neu produïda als voltants del refugi permetrà posar en marxa la zona d’iniciació, que és una de les que més s’ocupa per part del públic. A més, de cara a finals de setmana, es preveuen noves precipitacions de neu que podrien servir per començar a obrir alguns circuits.

Les set estacions d’esquí nòrdic del Pirineu van obrir les seves portes ahir, coincidint amb l’inici del Pont de la Puríssima, la temporada 2017-18 amb bones expectatives i la voluntat d’igualar, o fins i tot superar, els prop de 70.000 visitants amb què van tancar la passada primavera. La de Tavascan (Pallars Sobirà) comptarà amb 14 quilòmetres de circuit esquiables totalment operatius, mentre que les altres sis (Sant Joan de l’Erm, Tuixent-la Vansa, Lles de Cerdanya, Aransa, Guils Fontanera i Virós-Vall Ferrera) només ho faran per acollir usos turístics i recreatius. Tot i la neu que va caure a finals de la setmana passada i que va deixar uns gruixos d’entre 10 i 15 centímetres a totes les estacions, les ratxes de vent posteriors van impedir que aquesta s’agafés al terreny, segons informa l’ACN.

