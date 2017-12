Liberals celebra que Andorra estigui fora de la llista negra

Liberals d’Andorra celebra que el Principat estigui fora de la llista negra de paradisos fiscals de l’Ecofin. Tot i això, reconeix que encara hi ha «deures per fer», així ho va destacar ahir la consellera general del grup, Judith Pallarès. Al parer de la parlamentària, la Unió Europea (UE) reconeix la feina feta des d’Andorra i per això no s’ha inclòs el país dins de la llista negra. A més, Pallarès va destacar que hi ha «compromisos ferms» des d’Andorra i lleis «centrades en anar en el camí de la transparència i l’homologació», i precisament, aquesta voluntat de canvi és la que ha vist la UE.

Per tot, la consellera va assegurar que s’ha avançat «una mica» i que «aviat s’avançarà encara més». En aquest sentit, també va remarcar que el Principat està «més avançat que altres països» que es troben en la llista grisa, «perquè som dels pocs que tenim el compromís escrit a tràmit parlamentari». Tot i això, va puntualitzar que els canvis legislatius que s’han fet no han de respondre només a una voluntat d’acomplir amb les recomanacions de la UE, sinó que després «també s’ha treballat a casa [amb aquestes legislacions]».