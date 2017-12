Cantera i plató de cinema per a escenes perilloses a Andorra

Andorra tindrà una escola per a actors i actrius d’escenes perilloses a la primavera però és que, a més, les característiques i infraestructures del país fan molt possible que s’acabi convertint en un plató de referència europeu per al rodatge d’escenes de risc. Així ho va explicar ahir el director de l’Escola d’Especialistes de Cine, la més important i pionera de l’Estat espanyol, Ángel Plana, qui va assegurar: «Veníem al país amb molta il·lusió per crear l’escola però quan vam veure el potencial d’Andorra pel que fa a activitats de neu, indrets com l’Extreme 360 i la bona disponibilitat institucional i empresarial per tirar endavant el projecte ens hem animat molt. Estem molt emocionats». La bona rebuda ha fet plantejar-se als responsables de l’escola un pas més i projectar Andorra com a plató d’escenes perilloses amb un entorn natural molt atractiu per a aquest tipus de muntatges però també gràcies a l’espai 360 Extreme.

Un país de plató



«El Principat té tot el que es necessita per convertir-se en un centre de referència d’escenes perilloses a nivell mundial», va dir Plana. Totes les activitats de neu que ja es realitzen al país i que es poden reorientar de cara a projectes audiovisuals hi ajuda. Però des de l’escola van valorar molt positivament el potencial de la instal·lació 360 Extreme, «ja no només per a fer les classes com pensàvem, sinó que hem vist que si hi posem uns cromes pot ser un plató ideal. A Europa no hi ha cap espai d’aquestes característiques, que permeti fer caigudes de fins a 17 metres o platós submarins», va assenyalar el fundador de l’Escola d’Especialistes de Cine. L’únic país del continent que compta amb unes instal·lacions similars és Suïssa, tot i que no a tan gran escala.

el factor humà / L’especialista en escenes de foc i col·laborador de l’escola, Gerard Miralles, va explicar també el potencial del jovent andorrà de cara a convertir-se en actors i actrius d’escenes perilloses. «La gent jove aquí és molt esportista i pot trobar una canalització professional de les seves habilitats, una vegada la seva carrera professional com a competidors s’acaba o bé per a aquells que tot i tenir un molt bon nivell no arriben als circuits internacionals».

Al respecte, Ángel Plana, va afegir: «Un esportista que s’ha de retirar a 35 anys encara té un físic excel·lent però també una maduresa que ajuda a enfrontar-se a situacions de risc i al món de l’audiovisual».

Col·laboració institucional

L’escola ja ha mantingut converses amb el Ministeri d’Educació per tal de reconèixer els estudis oficialment a través de la Universitat d’Andorra. «És un procés llarg, de dos anys com a mínim, però estan disposats a parlar-ne i a portar-ho endavant», va explicar Miralles.

També Andorra té menys restriccions a l’hora d’operar drons a l’espai aeri o de demanar permisos per gravar, segons van explicar des de l’escola. «Aquí tot és més fàcil», va opinar Plana.

Suport empresarial

La iniciativa també rebria la col·laboració i el suport de la productora audiovisual andorrana Imminent i de la d’espectacles Gatzara. «De moment, ja hem parlat de posar en pràctiques els alumnes del curs a aquestes productores», va avançar Plana, que confia que si el projecte segueix evolucionant i engrandint-se la col·laboració també creixi de cara a les produccions finals.

Primera promoció

Les inscripcions per al primer curs a la seu d’Andorra ja han començat. Les classes s’iniciaran a la primavera i acabaran a la tardor. «Per al primer curs estem pensant en la formació bàsica, que tingui un preu assequible i que en cinc mesos permeti als alumnes posar-se a treballar», va detallar Ángel Plana. En cursos posteriors, s’ampliarien les classes a conducció extrema o submarinisme, per exemple.



L’objectiu és convertir a Andorra en un referent a l’hora de fer escenes de risc i atraure alumnes tant del Principat com de fora. Tampoc és la intenció que els alumnes graduats treballin a Andorra sinó que aquest talent s’exporti, tot i que els impulsors creuen que l’escola fomentarà que creixi el mercat al país.

Ofici sense desigualtats

El director de l’Escola d’Especialistes de Cine, Ángel Plana, assegura que, al contrari de moltes professions, no hi ha diferències de sou entre els actors i les actrius que passen pel seu centre quan s’incorporen a la vida laboral. Però tampoc hi ha desigualtat durant la formació: «El curs és igual per a tothom, si hi ha una baralla no dividim entre nois i noies i, per descomptat, les dones també es peguen cop de punys, no s’estiren dels cabells i es criden», com seria el tòpic. El que sí que és cert, segons els formadors, és que tenen menys dones que homes entre els alumnes, un fet que els agradaria revertir i per al qual confien en Andorra ja que hi ha moltes dones esportistes amb molt bones característiques físiques per esdevenir dobles d’escenes perilloses.