La contaminació de l’aire supera en 10 el nivell recomanat per l’OMS

Fa tres dies que la qualitat de l’aire d’Andorra va de mal en pitjor. Des de dilluns passat, els nivells de qualitat han baixat de regular (qualificació que ja no és massa lloable) a deficient. Aquesta davallada és deu a la inversió tèrmica que –des d’inici de setmana– s’ha instal·lat al Principat.

Si ens basem en els números, durant els dies esmentats, Andorra ha tingut nivells d’entre 100 i 200 micròmetres (mg)/m3 d’aire, quan la recomanació de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) és de 20 mg/m3. I el límit regulat per la Unió Europea és de 40 mg/m3. Per tant, el Principat ha superat fins a 10 vegades els nivells recomanats pels estaments internacionals.

Des del departament de Medi Ambient s’ha destacat que la previsió és que durant el dia d’avui la qualitat d’aire del país vagi a millor, ja que s’espera que no quedi cap rastre de la inversió tèrmica. De fet, a través de les xarxes socials, l’àrea encarregada de controlar la qualitat de l’aire va especificar que a les 16.00 hores d’ahir el país ja no estava dins d’aquest fenomen meteorològic.

Durant els tres dies que Andorra s’ha vist superada en nivells de contaminació, des del departament de Medi Ambient s’han anat fent diverses recomanacions com: «evitar agafar el cotxe i anar a peu per estalviar energia i millorar la qualitat de l’aire» o «evitar fer cremes d’herbes i altres restes a l’aire lliure». Però a banda d’aquests consells, no s’ha previst cap altra mesura més efectiva o de major actuació.

A més, cal tenir en compte que la inversió tèrmica és un fenomen que es repeteix cada any al país i que com a mínim deixa dos o tres episodis anyals força preocupants, on el nivell de la qualitat de l’aire acaba fregant els nivells màxims de contaminació.

Exemples a seguir

Malgrat que per grandària i població Andorra no és comparable a ciutats com Barcelona o Madrid, la contaminació és un tema que hauria d’ocupar i preocupar a tots els territoris (petits o grans) i des dels estaments governamentals s’haurien de prendre mesures per reduir els índexs de partícules contaminats o millorar la qualitat de l’aire.

Barcelona en seria un exemple, i és que en els darrers tres anys ha impulsat més de 50 mesures per reduir la contaminació i col·laborar en la lluita contra el canvi climàtic. Una de les iniciatives va ser la l’anomenada T-Episodi, que rebaixa el preu del bitllet senzill dels trens i busos interurbans per incentivar la xarxa viària pública. Tanmateix, tant a Barcelona com a Madrid s’ha fet una classificació dels vehicles segons el seu grau de contaminació, i aquesta mesura ajuda a tenir un etiquetatge més acurat i regular el parc automobilístic.

Veient aquests projectes, Andorra ja pot agafar algunes idees, tot i que és veritat que n’hi haurien molts més. Com per exemple, i només és una proposta, fer que els dies d’inversió tèrmica (on la contaminació està molt més present) els transports públics siguin gratuïts.

La inversió tèrmica

Què és la inversió tèrmica? És un fenomen meteorològic que fa que les capes d’aire en altitud siguin més calentes que les dels nivells propers al terra i que es crei una espècie de bombolla o tap tèrmic que impedeix la dispersió vertical dels contaminants. Per tant, les partícules nocives es queden suspeses en l’aire de la zona que es troba en inversió tèrmica i no desapareixen. Les inversions es produeixen sobretot durant l’hivern, els dies de sol i sense núvols.