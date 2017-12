Els camells i rens més observats

Els camells reials i els rens del Pare Noel no deixen indiferent a ningú i l’any passat van ser un dels principals atractius del Nadal andorrà. Avui es tornaran a instal·lar a la plaça del Poble fins el dia 10 i, segurament, es tornaran a sentir molt observats per petits i grans. Els rens arriben amb la família ampliada, aquest any en seran sis, mentre que els dromedaris tornen a venir en parella.

Els més petits els adoren, com a criatures màgiques que són. Entre els més grans hi ha qui es preocupa per les seves condicions de vida tot i que el comú, el Govern i les associacions animalistes asseguren que, si es repeteixen les condicions de l’any passat, els quadrúpedes estaran molt ben tractats.



«Una altra cosa és la sensibilitat personal que cadascú pugui tenir per veure un animal exhibit», van coincidir a dir la ministra de Medi Ambient, Sostenibilitat i Agricultura, Sílvia Calvó, i el president de l’Associació Protectora d’Animals, Plantes i Medi Ambient d’Andorra (APAPMA), Carles Iriarte. El que és segur és que tindran uns quants ulls seguint-los perquè tant el ministeri com l’APAPMA van prometre vetllar perquè els animals estiguin en perfectes condicions.

«Nosaltres vam aprovar una modificació de tinença d’animals justament per incrementar la vigilància sobre el seu benestar. Tenim les eines per vigilar, inspeccionar i sancionar si s’escau. Per tant nosaltres hi estarem a sobre», va explicar Calvó, al mateix temps que va recordar que els animals venen amb «totes les garanties».



Iriarte, de la seva banda, es va mostrar tranquil respecte de la visita dels animals, ja que l’any passat després d’examinar les condicions en què vivien no van trobar res que fos denunciable. «Tot i això, estarem a l’aguait però preferim les condicions en què es troben aquests camells i rens [si són les mateixes que l’any passat] que no les curses de rucs o fins i tot algunes hípiques del país», va dir el president d’APAPMA.



«En el cas d’animals que es dediquen a l’exhibició, els propietaris són els primers interessats en què les condicions siguin les millors perquè viuen de la seva imatge», va recordar Iriarte. A banda de dromedaris i rens, el Poblet de Nadal té previst l’espectacle itinerant amb zepelí per aquesta tarda.